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60 قتيلا في حادث قطار بالكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 08:28 مساء
60 قتيلا في حادث قطار بالكونغو الديمقراطية
عربة قطار في الكونغو الديمقراطية. (الإنترنت)
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قتل ستون شخصًا على الأقل، ليل الخميس الجمعة، بسبب خروج قطار عن سكته في منطقة كولويزي، جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت السبت مصادر محلية والشركة العامة للسكك الحديد.

وقال مارك مانيونغا ندامبو، المدير المكلف البنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد في الكونغو من لوبومباشي، إن «الحصيلة (حتى الآن) هي 61 قتيلًا هم رجال وأطفال ونساء» و«52 جريحًا تم إجلاؤهم». ونقلت وسائل إعلام كونغولية عن حاكمة المنطقة، حيث وقع الحادث، أن الحصيلة غير النهائية هي ستون قتيلًا، وفق «فرانس برس».

 الحالة السيئة للقاطرات والسكك الحديدية
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن السلطات المحلية قولها : «وقع الحادث عند خروج قطار بضائع مكون من عشر عربات عن مساره في منطقة لوبودي بمقاطعة لوالابا جنوب شرق البلاد وسقوطه في واد منخفض ما أسفر عن مصرع 60 شخصاً وإصابة آخرين»، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في مكان الحادث.

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وغالباً ما يتم الإبلاغ عن حوادث القطارات في هذا الجزء من البلاد بسبب الحالة السيئة للقاطرات والسكك الحديدية المتهالكة.

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