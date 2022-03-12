تركيا وأرمينيا تتعهدان بمواصلة التطبيع

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا، السبت، في تركيا بمواصلة عملية التطبيع بين البلدين.

وأشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمام الصحافة، بمحادثات «مثمرة وبناءة» في أنطاليا (جنوب) مع نظيره أرارات ميرزويان، وفق «فرانس برس».

كذلك أعلن تشاووش أوغلو أن أذربيجان «تدعم عملية» التطبيع بين تركيا وأرمينيا، بينما كانت العلاقات تعثرت بين أنقرة ويريفان بشأن مسألة ناغورني قره باغ، من بين ملفات أخرى.

تسوية النزاع في ناغورني قره باغ

ومن شأن تسوية النزاع في ناغورني قره باغ بعد ستة أسابيع من الحرب في نوفمبر 2020، لصالح أذربيجان، حليفة تركيا، أن تجعل هذا التقارب ممكنًا الآن، وترغب به أرمينيا بشدة، إذ تعاني صعوبات اقتصادية وتشجعه روسيا.

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وبدأت أنقرة ويريفان أخيرًا اتصالات مباشرة بهدف تطبيع العلاقات بينهما عبر تعيين مبعوثيهما الخاصين، سردار كيليتش من الجانب التركي، وروبين روبينيان من أرمينيا، ثم اجتماعهما في موسكو في 14 يناير.

واستؤنفت أولى الرحلات التجارية بين تركيا وأرمينيا منذ عامين أوائل فبراير، لكن الحدود البرية بين البلدين لا تزال مغلقة منذ العام 1993، مما يجبر الشاحنات على العبور عبر جورجيا أو إيران.