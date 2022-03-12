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الرئيس الأوكراني «سعيد» بتلقي إشارة من روسيا خلال المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 07:50 مساء
الرئيس الأوكراني «سعيد» بتلقي إشارة من روسيا خلال المفاوضات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسك. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن روسيا، التي غزت بلاده 24 فبراير، تبنت «نهجًا مختلفًا بشكل جوهري» عن توجهاتها السابقة خلال المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي للصحفيين إن هذا النهج يتناقض مع محادثات سابقة عندما كانت تكتفي موسكو بـ«إصدار إنذارات» وأكد أنه «سعيد بتلقي إشارة من روسيا» بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يرى «بعض التحولات الإيجابية» في المفاوضات، وفق «فرانس برس».

وأعلن زيلينسكي، أن «نحو 1300» جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة. وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتمّ تحديثها مذاك.

القوات الروسية تتمركز حول كييف
 وتتمركز القوات الروسية، صباح السبت، حول كييف و«تغلق» مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا التي تشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم أن صفارات الإنذار بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.

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وقالت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود إن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 12 يومًا وتتعرض لقصف روسي باستمرار، باتت في وضع «شبه ميؤوس منه». وأضافت أن «مئات الآلاف من الأشخاص» يقيمون فيها بلا مياه وبلا تدفئة، بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط 1582 قتيلًا. وقد ترك عدد من الجثث في الشوارع، وشوهد سكان يتشاجرون من أجل الطعام.

«العدو ما زال يغلق ماريوبول 
وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة أن «العدو ما زال يغلق ماريوبول»، موضحًا أن «القوات الروسية لم تسمح بدخول مساعداتنا إلى المدينة». ووعد بالقيام بمحاولة جديدة السبت لإيصال مواد غذائية ومياه وأدوية. وقال ستيفن كورنيش رئيس منظمة أطباء بلا حدود-سويسرا وأحد منسقي عمل المنظمات غير الحكومية في أوكرانيا في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن «الحصار ممارسة من العصور الوسطى» محظورة بموجب قوانين الحرب الحديثة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة في تغريدة مرفقة بصورة حفرة أن «ماريوبول المحاصرة هي حاليا أسوأ كارثة إنسانية على هذا الكوكب. قتل 1582 مدنيا في 12 يوما ودفنوا في حفر جماعية مثل هذه».

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