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باريس ترفض اتهامات موسكو لكييف بانتهاك القانون الانساني وتعتبرها «أكاذيب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 06:09 مساء
باريس ترفض اتهامات موسكو لكييف بانتهاك القانون الانساني وتعتبرها «أكاذيب»
قوات أوكرانية في شرق البلاد. (الإنترنت)
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اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن اتهام فلاديمير بوتين للقوات الأوكرانية بانتهاك القانون الإنساني لا يعدو كونه «أكاذيب»، وذلك إثر مكالمة هاتفية السبت بين الرئيس الروسي وإيمانويل ماكرون واولاف شولتس.

وقال الإليزيه انه خلال هذه المكالمة التي استمرت ساعة ونصف ساعة، جدد الرئيس الفرنسي والمستشار الالماني دعوة روسيا إلى «وقف فوري لاطلاق النار» و«رفع الحصار» عن مدينة ماريوبول، وفق «فرانس برس».

الرئيس الروسي يندد بـ«خرق فاضح» للقانون الإنساني
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بما وصفه بأنه «خرق فاضح» للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن الكرملين.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن «بوتين أطلعهما على حقيقة الوضع.. تحديدا، تم إبلاغهما بالحقائق العديدة عن الخرق الفاضح لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن الأوكرانية»، مضيفًا أن بوتين حضّ الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف.

القوات الروسية تتمركز حول كييف
 وتتمركز القوات الروسية، صباح السبت، حول كييف و«تغلق» مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا التي تشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم أن صفارات الإنذار بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.

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وقالت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود إن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 12 يومًا وتتعرض لقصف روسي باستمرار، باتت في وضع «شبه ميؤوس منه». وأضافت أن «مئات الآلاف من الأشخاص» يقيمون فيها بلا مياه وبلا تدفئة، بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط 1582 قتيلًا. وقد ترك عدد من الجثث في الشوارع، وشوهد سكان يتشاجرون من أجل الطعام.

«العدو ما زال يغلق ماريوبول 
وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة أن «العدو ما زال يغلق ماريوبول»، موضحًا أن «القوات الروسية لم تسمح بدخول مساعداتنا إلى المدينة». ووعد بالقيام بمحاولة جديدة السبت لإيصال مواد غذائية ومياه وأدوية. وقال ستيفن كورنيش رئيس منظمة أطباء بلا حدود-سويسرا وأحد منسقي عمل المنظمات غير الحكومية في أوكرانيا في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن «الحصار ممارسة من العصور الوسطى» محظورة بموجب قوانين الحرب الحديثة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة في تغريدة مرفقة بصورة حفرة أن «ماريوبول المحاصرة هي حاليا أسوأ كارثة إنسانية على هذا الكوكب. قتل 1582 مدنيا في 12 يوما ودفنوا في حفر جماعية مثل هذه».

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