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فرانس برس: السلاح سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا على الرغم من الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 05:55 مساء
فرانس برس: السلاح سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا على الرغم من الدبلوماسية
مفاوضات «روسية - أوكرانية» في أنطاليا التركية.(الإنترنت).
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يرى محللون إنه على الرغم من ان المحادثات الأولية رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا في تركيا أحيت أملا عابرا في التوصل إلى حل تفاوضي بين البلدين، لكن الصراع ستجرى تسويته بشكل أساسي عسكريا على الأرض، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وخرج وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، اللذان اجتمعا برعاية نظيرهما التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس بعد أقل من ساعتين من المفاوضات من دون الإعلان عن إحراز تقدم، لكنهما تعهدا بمواصلة الحوار.

مفاوضات «روسية - أوكرانية» 
وقال تشاوش أوغلو في أنطاليا جنوب غرب تركيا التي تشهد مفاوضات «روسية - أوكرانية» إنه لم يكن أحد يتوقع حصول «معجزة»، لكن كل شيء بـ«حاجة إلى بداية»، مشيرا حتى إلى احتمال عقد قمة بين الرئيسين الروسيين فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقرأى المحلل المتخصص في شؤون روسيا في مجموعة الأزمات الدولية أوليغ إغتانوف لوكالة «فرانس برس» إنه بعد أكثر من أسبوعين من بدء الغزو وبعد أن فشلت موسكو في تحقيق تقدم حاسم على الرغم من تفوقها العسكري «لا روسيا ولا أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات»، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وأضاف أن «الجانبين يعتبران أن السيناريو العسكري هو السيناريو الرئيسي: أوكرانيا لا تخسر الحرب وروسيا لا تكسبها». وتابع «في هذا الوضع سيستمر القتال» معتبرا أن «كل شيء سيتوقف على ما سيحدث على الأرض».

من جهتها تؤكد ناتيا سيسكوريا الباحثة الجورجية في معهد «رويال يونايتد سيرفس» في لندن أنه بينما يتواصل الجدل حول موضوع فتح ممرات إنسانية لإجلاء سكان المدن المحاصرة،«من الصعب مناقشة أي حل للنزاع على الإطلاق، أو حتى وقف لإطلاق النار».

وأضافت: «في هذه المرحلة، تحاول روسيا تحقيق أهدافها القصوى في أوكرانيا، وإذا نجحت في إجبار الأوكرانيين على قبول شروطها على طاولة المفاوضات، فستحصل على ما تريد. ولكن إذا لم يتحقق ذلك فستستمر الحرب».

أعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، التي تزور رومانيا الجمعة، عن أسفها لأن الرئيس الروسي «لا يظهر أي مؤشرات إلى التزام بالانخراط في دبلوماسية جدية»، يذكّر السفير الفرنسي السابق في سورية ميشال دوكلو بأن «هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة حول الدبلوماسية، لكن الدبلوماسية لا تشكل إطلاقا بديلا لميزان القوى».

ويوضح الدبلوماسي الفرنسي أن موسكو تفاوض على «مفهوم للدبلوماسية يقضي بإخضاع الآخر وبالتالي فهي دبلوماسية الإنذار».  واضاف «نحن في مرحلة يواجه فيها الروس صعوبات لكنهم يتمسكون بفكرة الإنذار».

وجهة نظر روسيا
 ويتابع أنه من وجهة نظر روسيا، تهدف محادثات مثل تلك التي جرت في أنطاليا إلى «التأثير على معنويات الأوكرانيين، وإحداث بعض الارتباك لكل من العالم الخارجي والأوكرانيين».

وترى الباحثة ناتيا سيسكوريا أن الكرملين الذي ذهب وزير خارجيته إلى حد التأكيد في هذا الاجتماع أن موسكو «لم تهاجم أوكرانيا»، يعمل أيضًا على إقناع الرأي العام بغياب بديل للقوة.

وتضيف أن «روسيا تبحث أيضا عن ذريعة لتكون قادرة على القول إنها جرّبت الدبلوماسية لكن تلك الدبلوماسية فشلت لأن أوكرانيا رفضت مطالبها مبررة بذلك أعمالها العسكرية المقبلة».

مع ذلك، يرى المحلل أوليغ إغتانوف أن محادثات من هذا النوع تسمح لكل من الطرفين بتقييم مواقف الطرف الآخر، مشيرا إلى أن «أوكرانيا تأمل في أن تتمكن من وقف العملية العسكرية الروسية بوسائل دبلوماسية»، بينما روسيا «تريد فهم الموقف الأوكراني».

ويتفق ميشيل دوكلو على أن لمثل هذه المحادثات «وظيفة جس نبض»، وقال إن «الأوكرانيين بحاجة إلى معرفة موقف الروس بالضبط»، ويشير الدبلوماسي الفرنسي السابق إلى أنه من الممكن أن تؤسس موسكو شكلاً من المفاوضات يمكن تشبيهه بعملية أستانا الخاصة بسورية والتي تجمع بين روسيا وإيران وتركيا.

ويؤكد أن صيغة من هذا النزع سيكون لها في نظر موسكو «ميزة إعطاء الانطباع بأن هناك عملية سلام، بالإضافة إلى إقصاء الغربيين عنها».

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