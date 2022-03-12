بوتين يندد بـ«خرق» القوات الأوكرانية «الفاضح» للقانون الإنساني الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بما وصفه بأنه «خرق فاضح» للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن الكرملين.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن «بوتين أطلعهما على حقيقة الوضع.. تحديدا، تم إبلاغهما بالحقائق العديدة عن الخرق الفاضح لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن الأوكرانية»، مضيفًا أن بوتين حضّ الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف، وفق «فرانس برس».

القوات الروسية تتمركز حول كييف

وتتمركز القوات الروسية، صباح السبت، حول كييف و«تغلق» مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا التي تشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم أن صفارات الإنذار بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.

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وقالت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود إن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 12 يومًا وتتعرض لقصف روسي باستمرار، باتت في وضع «شبه ميؤوس منه». وأضافت أن «مئات الآلاف من الأشخاص» يقيمون فيها بلا مياه وبلا تدفئة، بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط 1582 قتيلًا. وقد ترك عدد من الجثث في الشوارع، وشوهد سكان يتشاجرون من أجل الطعام.

«العدو ما زال يغلق ماريوبول

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة أن «العدو ما زال يغلق ماريوبول»، موضحًا أن «القوات الروسية لم تسمح بدخول مساعداتنا إلى المدينة». ووعد بالقيام بمحاولة جديدة السبت لإيصال مواد غذائية ومياه وأدوية. وقال ستيفن كورنيش رئيس منظمة أطباء بلا حدود-سويسرا وأحد منسقي عمل المنظمات غير الحكومية في أوكرانيا في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن «الحصار ممارسة من العصور الوسطى» محظورة بموجب قوانين الحرب الحديثة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة في تغريدة مرفقة بصورة حفرة أن «ماريوبول المحاصرة هي حاليا أسوأ كارثة إنسانية على هذا الكوكب. قتل 1582 مدنيا في 12 يوما ودفنوا في حفر جماعية مثل هذه».

كييف «رمز المقاومة»

كانت يوليا وزوجها من الأشخاص القلائل الذين تمكنوا من الفرار من ماريوبول منذ بدء الحصار وعبرا نقاط تفتيش روسية بخوف. وقالت «على الطريق، رأينا سيارات مدنية محترقة، وفي بعض الأحيان مقلوبة. فهمنا أن الروس أطلقوا عليها الرصاص». وإضافة إلى ماريوبول، يركز الروس جهودهم على مدن كريفي ريغ وكريمنشوغ ونيكوبول وزابوريجيا، حسب الجيش الأوكراني.

لكن هدفهم الرئيسي يبقى كييف التي يحاولون تطويقها. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية الموجودة في ضواحي العاصمة تحاول القضاء على الدفاعات في بلدات عدة بشمال العاصمة وشمالها «لإغلاقها». وأعلن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس زيلينسكي في تسجيل فيديو أن «كييف رمز للمقاومة»، مؤكدا أنها تستعد لـ«دفاع لا هوادة فيه».

وتكشف أرقام نشرتها الأمم المتحدة الجمعة أن الأزمة الإنسانية تتسع. فقد فر أكثر من 2.5 مليون شخص من أوكرانيا بينهم 116 ألفا من رعايا دول أخرى منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير. وتحدث رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن حوالي مليوني نازح آخرين داخل البلاد. ويتوجه معظم هؤلاء اللاجئين إلى بولندا حيث قدر حرس الحدود عدد الذين عبروا الحدود منذ 24 فبراير بـ1.5 مليون شخص. وفي رسالة شكر طويلة للبولنديين، أكد زيلينسكي في تسجيل فيديو أن هؤلاء اللاجئين «لا يشعرون أنهم زوار، وعائلاتكم رحبت بهم بحنان ولطف أخوي».