روسيا: العقوبات الغربية قد تؤدي لسقوط 500 طن من وزن محطة الفضاء الدولية على الأرض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) دمتري روغوزين أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبًا برفع هذه الإجراءات.

وقال روغوزين إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود المحطة الدولية، مما يؤثر على الجزء الروسي منها، وهو الجزء الذي يسمح خصوصًا بتصحيح مدار البنية المدارية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر في البحر.

موسكو: روسيا آمنة والباقون في خطر

ونشر رئيس الوكالة خريطة للعالم تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة، مؤكدًا أن روسيا آمنة إلى حد كبير.

وأضاف: «لكن سكان البلدان الأخرى لا سيما تلك التي يقودها (الغربيون) يجب أن يفكروا في ثمن العقوبات ضد الوكالة». ووصف الذين فرضوا الإجراءات الانتقامية بـ«المجانين».

استغناء أميركي عن روسيا فضائيًا

وفي الأول من مارس الجاري، ذكرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها تعمل من أجل إيجاد حلول لإبقاء المحطة في المدار من دون مساعدة روسية.

ويجري نقل الطواقم والإمدادات إلى هذا القطاع بمركبات سويوز وتلك المخصصة للشحن (بروغريس). وأوضح روغوزين أن المركبة اللازمة لإطلاق هذه الآليات تخضع لعقوبات أميركية منذ 2021 ولعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي وكندا في 2022.

وتقول الوكالة الروسية إنها ناشدت شركاءها الأميركيين (ناسا) والكنديين (وكالة الفضاء الكندية) والأوروبيين (وكالة الفضاء الأوروبية) لرفع «العقوبات غير القانونية ضدنا».

موسكو: لندعهم يحلقون في الفضاء على مكانس

والفضاء هو أحد المجالات الأخيرة للتعاون الروسي - الأميركي. وأعلنت الوكالة الروسية بداية مارس نيتها إعطاء الأولوية لبناء أقمار صناعية عسكرية بسبب العزلة المتزايدة لروسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وأعلن روغوزين أن موسكو لن تزود الولايات المتحدة بعد الآن محركات للصواريخ الأميركية أطلس وأنتاريس. وقال: «لندعهم يحلقون في الفضاء على مكانس».



ويفترض أن يعود رواد الفضاء مارك فاندي وأنطون تشكابلروف وبوتر دوبروف، في 30 مارس الجاري إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء سويوز.