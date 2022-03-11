واشنطن: ينبغي على طهران وموسكو اتخاذ «قرارات» في الملف النووي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط

حضت الولايات المتحدة الجمعة كلا من ايران وروسيا على اتخاذ «قرارات» ضرورية للتوصل سريعا الى اتفاق حول الملف النووي الايراني، معتبرة ان الكرة باتت في ملعبهما لتجاوز المأزق.

وفي وقت توقفت المفاوضات في فيينا نتيجة «عوامل خارجية» وفق ما أعلن الاتحاد الاوروبي، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «نعتقد إنه يمكن» إنقاذ اتفاق العام 2015 حول النووي الإيراني «إذا اتخذت هذه القرارات في أماكن مثل طهران وموسكو»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، غوزيب بوريل عبر «تويتر» أنه ثمة حاجة إلى وقف «مباحثات فيينا»، في خطوة تأتي غداة إعلان طهران أن واشنطن طرحت «مطالب جديدة» خلال المفاوضات، وبعد أيام من مطالبة روسيا بنيل ضمانات أميركية مرتبطة بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

من جانبها أكدت إيران على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، أنها لن تدع أي «عامل خارجي» يؤثر على رغبتها في انجاح المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، وذلك بعيد إعلان الاتحاد الأوروبي الجمعة عن «توقف» في مفاوضات فيينا.

وكتب الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عبر «تويتر» لن «يؤثر أي عامل خارجي على رغبتنا المشتركة في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي»، معتبرا أن توقف المباحثات «قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية وتحقيق العودة النهائية»، إلى اتفاق العام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في العام 2018.