Atwasat

واشنطن: ينبغي على طهران وموسكو اتخاذ «قرارات» في الملف النووي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 10:02 مساء
واشنطن: ينبغي على طهران وموسكو اتخاذ «قرارات» في الملف النووي الإيراني
جولة من المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حضت الولايات المتحدة الجمعة كلا من ايران وروسيا على اتخاذ «قرارات» ضرورية للتوصل سريعا الى اتفاق حول الملف النووي الايراني، معتبرة ان الكرة باتت في ملعبهما لتجاوز المأزق.

وفي وقت توقفت المفاوضات في فيينا نتيجة «عوامل خارجية» وفق ما أعلن الاتحاد الاوروبي، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «نعتقد إنه يمكن» إنقاذ اتفاق العام 2015 حول النووي الإيراني «إذا اتخذت هذه القرارات في أماكن مثل طهران وموسكو»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، غوزيب بوريل عبر «تويتر» أنه ثمة حاجة إلى وقف «مباحثات فيينا»، في خطوة تأتي غداة إعلان طهران أن واشنطن طرحت «مطالب جديدة» خلال المفاوضات، وبعد أيام من مطالبة روسيا بنيل ضمانات أميركية مرتبطة بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

من جانبها أكدت إيران على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، أنها لن تدع أي «عامل خارجي» يؤثر على رغبتها في انجاح المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، وذلك بعيد إعلان الاتحاد الأوروبي الجمعة عن «توقف» في مفاوضات فيينا.

وكتب الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عبر «تويتر» لن «يؤثر أي عامل خارجي على رغبتنا المشتركة في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي»، معتبرا أن توقف المباحثات «قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية وتحقيق العودة النهائية»، إلى اتفاق العام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في العام 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان

الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات

«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات ...
«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها

«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها
«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء

«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء
المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا

المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا
نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض

نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو

«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول التفاوض وعدم التصعيد

مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول ...
رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022
داخل العدد 329: شبح صدام مسلح.. والجائحة تتراجع

داخل العدد 329: شبح صدام مسلح.. والجائحة تتراجع
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»
ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا
ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب في ...
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
بايدن: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا
بايدن: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
واشنطن تفرض عقوبات على شخصين وكيانات روسية على علاقة بتسليح كوريا الشمالية
واشنطن تفرض عقوبات على شخصين وكيانات روسية على علاقة بتسليح ......
واشنطن: ينبغي على طهران وموسكو اتخاذ «قرارات» في الملف النووي الإيراني
واشنطن: ينبغي على طهران وموسكو اتخاذ «قرارات» في الملف ......
واشنطن تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني
واشنطن تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني...
بايدن: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا
بايدن: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في ......
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط