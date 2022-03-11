Atwasat

واشنطن تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 09:33 مساء
واشنطن تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني
علم إيران خارج مقر وكالة الطاقة الذرية في فيينا، 1 مارس 2021، (ا ف ب)
alwasat radio

صادرت الولايات المتحدة حمولة ناقلتَي نفط، يُشتبه في أنهما كانتا تنقلان أكثر من 700 ألف برميل من النفط الإيراني في انتهاك للحظر الأميركي، وفق وثائق قانونية.

وصادرت السلطات الأميركية منذ بضعة أسابيع هذا النفط الذي بحسب قولها، انطلق العام 2020 من إيران وخضع بعدها لـ«عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره»، حسب وكالة «فرانس برس».

لم يُكشف عن الملف القضائي إلا مؤخرًا، بعد إعادة بيع النفط بقيمة تُقدّر بما بين 38 و45 مليون دولار.

وبحسب هذه المستندات، فإن ناقلة إيرانية مستهدفة بالعقوبات الأميركية، طُليت منتصف أكتوبر العام 2020 للتهرب من الأقمار الصناعية، وقد حمّلت نفطًا من مرفأ إيراني وأبحرت.

وفي عرض البحر، نقلت 733,876 برميل نفط إلى متن ناقلة نفط ترفع علم بنما، وقطعت السفينتان نظامهما لتحديد المواقع أثناء هذه العملية الخطرة جدًا.

بعد توقفها في محطات عدة، نقلت سفينة أخرى في أغسطس العام 2021 قبالة سواحل قبرص، جزءًا من حمولتها، أي 220,793 برميلًا، إلى متن ناقلة نفط أخرى مسجّلة في ليبيريا.

أصدرت الولايات المتحدة في أكتوبر مذكرة لمصادرة هذا النفط الذي سيستفيد من بيعه خصوصًا الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

وحصلت عملية مصادر النفط سرًّا بعد فترة وجيزة، فيما كان المفاوضون يحاولون إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان

الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات

«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات ...
«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها

«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها
«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء

«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء
المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا

المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا
نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض

نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو

«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول التفاوض وعدم التصعيد

مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول ...
رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022
داخل العدد 329: شبح صدام مسلح.. والجائحة تتراجع

داخل العدد 329: شبح صدام مسلح.. والجائحة تتراجع
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الأوكراني: روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير أوكرانيا
الرئيس الأوكراني: روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير ...
ستولتنبرغ: الناتو لا يرغب بخوض حرب مفتوحة ضد روسيا
ستولتنبرغ: الناتو لا يرغب بخوض حرب مفتوحة ضد روسيا
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»
ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا
ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
واشنطن تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني
واشنطن تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني...
بايدن: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا
بايدن: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في ......
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا...
ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا
ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب ......
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط