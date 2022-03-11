واشنطن تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني

القاهرة - بوابة الوسط

صادرت الولايات المتحدة حمولة ناقلتَي نفط، يُشتبه في أنهما كانتا تنقلان أكثر من 700 ألف برميل من النفط الإيراني في انتهاك للحظر الأميركي، وفق وثائق قانونية.

وصادرت السلطات الأميركية منذ بضعة أسابيع هذا النفط الذي بحسب قولها، انطلق العام 2020 من إيران وخضع بعدها لـ«عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره»، حسب وكالة «فرانس برس».

لم يُكشف عن الملف القضائي إلا مؤخرًا، بعد إعادة بيع النفط بقيمة تُقدّر بما بين 38 و45 مليون دولار.

وبحسب هذه المستندات، فإن ناقلة إيرانية مستهدفة بالعقوبات الأميركية، طُليت منتصف أكتوبر العام 2020 للتهرب من الأقمار الصناعية، وقد حمّلت نفطًا من مرفأ إيراني وأبحرت.

وفي عرض البحر، نقلت 733,876 برميل نفط إلى متن ناقلة نفط ترفع علم بنما، وقطعت السفينتان نظامهما لتحديد المواقع أثناء هذه العملية الخطرة جدًا.

بعد توقفها في محطات عدة، نقلت سفينة أخرى في أغسطس العام 2021 قبالة سواحل قبرص، جزءًا من حمولتها، أي 220,793 برميلًا، إلى متن ناقلة نفط أخرى مسجّلة في ليبيريا.

أصدرت الولايات المتحدة في أكتوبر مذكرة لمصادرة هذا النفط الذي سيستفيد من بيعه خصوصًا الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

وحصلت عملية مصادر النفط سرًّا بعد فترة وجيزة، فيما كان المفاوضون يحاولون إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015.