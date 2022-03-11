ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر ايمانويل ماكرون الجمعة، اثر قمة للاتحاد الاوروبي في فرساي، من ان الاوروبيين مستعدون لفرض «عقوبات قاسية» جديدة على روسيا اذا استمرت الحرب في اوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين «اذا استمرت الامور على الصعيد العسكري سنفرض عقوبات جديدة بما فيها عقوبات قاسية»، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يدعم اوكرانيا «حتى النهاية».

كما حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اثر قمة اوروبية في فرساي من ان اوروبا وافريقيا «ستشهدان اضطرابا كبيرا على الصعيد الغذائي»، في الاشهر ال12 الى ال18 المقبلة بسبب الحرب في اوكرانيا.

وقال ماكرون «علينا ان نعيد تقييم استراتيجياتنا الانتاجية للدفاع عن سيادتنا الغذائية كاوروبيين، وايضا اعادة تقييم الاستراتيجية حيال افريقيا، والا فان دولا عدة في افريقيا ستتضرر في الاشهر الـ12 الى ال18» المقبلة.