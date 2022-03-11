Atwasat

أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 04:38 مساء
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم
دفن ضحايا كوفيد-19 في بوليفيا. (الإنترنت)
alwasat radio

أدت جائحة «كوفيد-19» إلى وفاة أكثر من 18 مليون شخص في العالم بين بداية 2020 ونهاية 2021، في حصيلة أكبر بثلاث أضعاف من الأرقام الرسمية، كما كشفت دراسة نشرتها مجلة «ذي لانسيت»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال معدو الدراسة إن «الإحصاءات الرسمية حول وفيات (كوفيد-19) لا تقدم سوى صورة جزئية عن العدد الحقيقي للوفيات»، المرتبطة بالوباء في العالم. وكان «كوفيد-19» على الأرجح أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في 2020 و2021، وتتحدث الأرقام الرسمية عن 5.94 ملايين وفاة في العالم بين الأول من «يناير 2020 و31 ديسمبر 2021 لكن دراسات عدة قالت إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير وحاولت تقييم الحصيلة الإجمالية للوباء بشكل أفضل.

عدد الوفيات 18.2 مليون
وآخر هذه الدراسات تلك التي نشرتها «ذي لانسيت» وقدرت عدد الوفيات بـ 18.2 مليون شخص في هذه الفترة استنادا إلى حسابات حول الزيادة في عدد الوفيات التي تسجل عادة، وتتطابق الزيادة في معدل الوفيات مع الفارق بين عدد الذين ماتوا بغض النظر عن سبب وفاتهم وعدد الوفيات المتوقعة بناء على البيانات السابقة، إضافة إلى قاعدة بيانات الوفيات، وضع معدو الدراسة نماذج عدة لتقدير عدد الوفيات المتوقع في غياب «كوفيد-19» لعدد من الأسباب بينها التعويض عن نقص البيانات الكاملة والموثوقة في بلدان عدة، وقالوا إنهم يعتبرون أن «من بين 12.3 مليون وفاة إضافية مقارنة بالوفيات المحتسبة لكوفيد-19 قد تكون ناجمة عن الإصابة بكورونا».

وأوضح الباحثون أنه يمكن تفسير الفارق بين الوفيات الزائدة ووفيات «كوفيد-19» المسجلة بنقص تشخيص العدوى بكورونا أو ارتفاع عدد الوفيات بسبب أمراض أخرى في ظل تغيرات التأثير في السلوك أو قلة الوصول إلى الرعاية بسبب الجائحة بحسب الباحثين، وفي ما يتعلق بمناطق العالم، سجلت أعلى زيادة في معدلات الوفيات خلال الفترة 2020-2021 في بلدان الأنديس في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والوسطى وفي جنوب القارة الإفريقية جنوب الصحراء.

 من بين البلدان الأكثر تضررا من الوباء، سجلت بوليفيا أعلى معدل زيادة في الوفيات. وبالعكس شهدت بلدان مثل أستراليا ونيوزيلندا عددا من الوفيات أقل من المستوى المعتاد، ويعترف الباحثون بمحدودية دراستهم إلى حد ما ويرون أن من الضروري القيام بدراسات أخرى لقياس معدل الوفيات الزائد الناتج مباشرة عن كوفيد-189، وكانت مجلة «ذي إيكونوميست» الأسبوعية أجرت تقييما كشف أن الحصيلة الإجمالية للوباء تبلغ نحو 17 مليون وفاة في جميع أنحاء العالم، في دراسة نشرتها في منتصف نوفمبر واستندت بشكل خاص إلى قاعدة بيانات باحثين اثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات ...
«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها

«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها
«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء

«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء
المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا

المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا
نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض

نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو

«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول التفاوض وعدم التصعيد

مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول ...
رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022
داخل العدد 329: شبح صدام مسلح.. والجائحة تتراجع

داخل العدد 329: شبح صدام مسلح.. والجائحة تتراجع
بالفيديو: «الشلماني» يكشف أسباب فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني كليمنتي

بالفيديو: «الشلماني» يكشف أسباب فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني كليمنتي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري

«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري
روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية

روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية
شوايل: الداخلية تقدمت بقانون للشركات الأمنية في 2013 لحل لمشكلة المجموعات المسلحة

شوايل: الداخلية تقدمت بقانون للشركات الأمنية في 2013 لحل لمشكلة المجموعات ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان
الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان
الرئيس الأوكراني: روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير أوكرانيا
الرئيس الأوكراني: روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير ...
ستولتنبرغ: الناتو لا يرغب بخوض حرب مفتوحة ضد روسيا
ستولتنبرغ: الناتو لا يرغب بخوض حرب مفتوحة ضد روسيا
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
بايدن: روسيا «ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية «في أوكرانيا
بايدن: روسيا «ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية ......
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا...
ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا
ماكرون يحذر من عقوبات قاسية جديدة ضد روسيا إذا استمرت الحرب ......
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»
روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام»...
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم
أكثر من 18 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد في العالم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط