بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، عن «تحولات إيجابية» في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أسبوعين من بدء هجوم موسكو على جارتها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال بوتين لنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء متلفز في موسكو: «هناك تحولات إيجابية أكيدة، هذا ما أبلغني به المفاوضون من جانبنا». وأفاد بأن المفاوضات «تجري حاليا بشكل شبه يومي».

جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا

وجرت منذ بداية الغزو ثلاث جولات من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في بيلاروسيا، حليفة روسيا، أسفرت عن وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات المحاصرة. لكن روسيا اتُهمت مرارا بانتهاك هذه الاتفاقيات. وقال لافروف «لا نعتزم مهاجمة بلدان أخرى، نحن لم نهاجم أوكرانيا».

وأقر وزير الخارجية التركي الذي شارك في المحادثات بأن أحدا لم يتوقع أن يحدث هذا اللقاء معجزة، لكنه أعرب عن أمله في تنظيم قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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بينما عبر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، عن أسفه «لعدم إحراز تقدم» بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده خلال محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أنطاليا بجنوب تركيا.

وعلى خط موازٍ، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال محادثات هاتفية مع بوتين على ضرورة مرور أي حل لهذه الأزمة بمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، وفق مصدر حكومي ألماني.