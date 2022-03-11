الملف النووي: الاتحاد الأوروبي يعلن توقف المفاوضات وإيران تؤكد تمسكها باستمرارها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الجمعة عن الحاجة الى «توقف» في المفاوضات الجارية في فيينا، بعدما كانت بلغت مراحل حاسمة، بالمقابل أكدت إيران تمسكها باستمرارها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل عبر «تويتر» ثمة حاجة الى وقفة في مباحثات فيينا»، في خطوة تأتي غداة إعلان طهران أن واشنطن طرحت «مطالب جديدة» خلال المفاوضات، وبعد أيام من مطالبة روسيا بنيل ضمانات أميركية مرتبطة بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

من جانبها أكدت إيران على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، أنها لن تدع أي «عامل خارجي» يؤثر على رغبتها في انجاح المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، وذلك بعيد إعلان الاتحاد الأوروبي الجمعة عن «توقف» في مفاوضات فيينا.

وكتب الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عبر «تويتر» لن «يؤثر أي عامل خارجي على رغبتنا المشتركة في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي»، معتبرا أن توقف المباحثات «قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية وتحقيق العودة النهائية»، الى اتفاق عام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018.