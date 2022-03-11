الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين، الجمعة، أنه سيُسمح للمقاتلين من سورية ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن «معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا القتال هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون».

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو خلال اجتماع متلفز لمجلس الأمن الروسي «إذا رأيتم أن هناك أشخاصا يرغبون طوعا بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، عليكم إذا مساعدتهم على الانتقال إلى مناطق القتال».

وكانت روسيا حليفا مهما للرئيس السوري بشار الأسد عندما اندلع النزاع في سوريا حيث لعبت دورا أساسيا في قلب المعادلة ميدانيا لتصب في صالح نظامه.

بيسكوف: الغرب يدعم إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية

وذكر بيسكوف أن قرار إرسال مقاتلين متطوعين إلى أوكرانيا مقبول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم إجراءات إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين «إذا كان الغرب متحمسا جدا بشأن وصول المرتزقة، إذا لدينا أيضا متطوعون يرغبون في المشاركة».

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ودعم بوتين خطط السماح لمتطوعين، بما في ذلك أولئك القادمين من الخارج، بالقتال في أوكرانيا في وقت سابق الجمعة وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أكثر من 16 ألفا، معظمهم متطوعون من دول الشرق الأوسط، طلبوا المشاركة في الحرب.

سبق أن أعلنت أوكرانيا تشكيل كتائب من متطوعين أجانب للانخراط في صفوف قواتها المسلحة للقتال ضد القوات الروسية على أراضيها.