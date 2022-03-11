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الاتحاد الأوروبي يقترح مبلغ 500 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا عسكريا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 12:21 مساء
الاتحاد الأوروبي يقترح مبلغ 500 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا عسكريا
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. (الإنترنت)
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أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، أن التكتل اقترح مضاعفة تمويل أوكرانيا عسكريا عبر تقديم مبلغ إضافي قدره 500 مليون يورو لمساعدة كييف على مواجهة الغزو الروسي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال بوريل إنه «على يقين» بأن قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في فرنسا سيوافقون على زيادة حزمة الإنفاق التي مول التكتل على أساسها تسليح أوكرانيا.

الكونغرس الأميركي يخصص 14 مليار دولار لأوكرانيا
وأقر الكونغرس الأميركي، مساء الخميس، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تتضمن تمويلا ضخما تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للهجوم الروسي وتداعياته.

ويشمل التمويل دعم أوكرانيا اقتصاديا وآخر إنسانيا إضافة إلى أموال ستخصص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة.

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