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منظمة إثيوبية: 750 مدنيا قتلوا في شمال إثيوبيا في النصف الثاني من 2021

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 12:06 مساء
منظمة إثيوبية: 750 مدنيا قتلوا في شمال إثيوبيا في النصف الثاني من 2021
دمار جراء ضربات جوية على إقليم تيغراي. (الإنترنت)
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قُتل أو أُعدم 750 مدنيا على الأقل بين يوليو وديسمبر 2021 في منطقتين بشمال إثيوبيا حيث تدور حرب منذ 16 شهرا، حسب تقرير للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان نشر الخميس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتقول هذه المنظمة المستقلة لكنها تخضع لإشراف الحكومة الإثيوبية إن 403 مدنيين على الأقل قتلوا بـ«نيران المدفعية الثقيلة والغارات الجوية وهجمات الطائرات بدون طيار»، بينما «سقط 346 مدنياً على الأقل ضحايا عمليات إعدام غير قانونية وخارج نطاق القضاء على أيدي أطراف النزاع» في عفار وأمهرة، وهما منطقتان اندلعت فيهما معارك في يوليو في إطار النزاع الدائر منذ نوفمبر 2020 في تيغراي المجاورة بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة.

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