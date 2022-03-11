مسؤول أميركي كبير: كوريا الشمالية بدأت تجربة «منظومة جديدة» لصواريخ عابرة للقارات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول أميركي كبير، الخميس، إن التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية في 26 فبراير و4 مارس كانت تهدف إلى اختبار «عناصر منظومة جديدة» لصواريخ بالستية عابرة للقارات.

وردا على ذلك، ستعلن الولايات المتحدة إجراءات «لمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى منتجات وتكنولوجيا غربية تسمح لها بتطوير برامج أسلحة محظورة»، و«ستلي ذلك خطوات أخرى في الأيام المقبلة» على ما أفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وكالة فرانس برس».

ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ عددًا قياسيًا من تجارب الأسلحة في يناير قبل أن تعلق تجاربها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي 27 فبراير، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق صاروخ بالستي. وذكرت وكالة «يوناب» الكورية الجنوبية لاحقًا أن الصاروخ قد يكون أطلق من قاذفة نقالة بزاوية منحنية ما قد يؤشر إلى أنه صاروخ بالستي متوسط المدى.

إلا أن وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية قالت إن الوكالات الحكومية أجرت تجربة «بالغة الأهمية لتطوير قمر صناعي للاستطلاع». وأوضحت وكالة «كاي سي إن إيه» أن الاختبار سمح «بتأكيد خصائص ودقة عمل نظام التصوير العالي الدقة ونظام نقل البيانات وآليات التحكم».