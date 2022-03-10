إردوغان لبايدن: تركيا مستعدة لوساطة أكبر لحل الأزمة الأوكرانية مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي جو بايدن، إن أنقرة مستعدة لوساطة أكبر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، والمساهمة في إيقاف الحرب التي بدأت في 24 فبراير الجاري.

وأوضح إردوغان، خلال الاتصال الذي جرى اليوم الخميس: «من المهم أن تكون تركيا في موقع يسهل البحث عن حل في حال تفاقمت الأزمة بشكل أكبر»، معتبرا أن عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في مدينة أنطاليا التركية «يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته»، حسبما نقلت عنه وكالة «الأناضول» الرسمية.

طلب تركي برفع العقوبات الأميركية في المجال العسكري

وخلال الاتصال، طلب الرئيس التركي رفع العقوبات الأميركية على أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية، والتي فرضت في ديسمبر من العام 2020 بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400)،

وجرى فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة. واعتبرت واشنطن أن شراء هذه المنظومة الروسية المتطورة «سيشكّل خطرا على أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية والعاملين فيها وسيوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي، ولوصول الروس إلى القوات المسلحة التركية وقطاعها الدفاعي».

وعُقدت اليوم الخميس جولة من المفاوضات في أنطاليا بجنوبي تركيا بين الروس والأوكرانيين لم تنتهِ إلى اتفاق أو عقد هدنة.

وتمسك وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، بمواقفهما خلال الاجتماع الأول على هذا المستوى منذ 24 فبراير، برعاية نظيرهما التركي مولود تشاوش أوغلو.

مفاوضات دبلوماسية لم تتوصل إلى اتفاق

وقال كوليبا: «تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يجرِ إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه»، مضيفا أنه يأمل في أن يتمكن من مواصلة النقاش مع نظيره الروسي. وأوضح أن الجانب الروسي متمسك بـ«مواصلة العدوان إلى أن نقبل شروطهم بالاستسلام»؛ لكنه أكد للصحفيين أن أوكرانيا «لم ولن تستسلم».

من جانبه، قال لافروف إن روسيا تريد مواصلة الحوار مع أوكرانيا، معتبرا أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، التي تجري على مستوى تمثيل أدنى «لا بديل لها».

وأقر وزير الخارجية التركي الذي شارك في المحادثات بأن أحدا لم يتوقع أن يحدث هذا اللقاء معجزة، لكنه أعرب عن أمله في تنظيم قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرت منذ بداية الغزو ثلاث جولات من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في بيلاروسيا، حليفة روسيا، أسفرت عن وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات المحاصرة.