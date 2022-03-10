Atwasat

إردوغان لبايدن: تركيا مستعدة لوساطة أكبر لحل الأزمة الأوكرانية مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 09:59 مساء
إردوغان لبايدن: تركيا مستعدة لوساطة أكبر لحل الأزمة الأوكرانية مع روسيا
صورة مركبة للرئيس الأميركي بايدن ونظيره التركي إردوغان. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس التركي رجب إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي جو بايدن، إن أنقرة مستعدة لوساطة أكبر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، والمساهمة في إيقاف الحرب التي بدأت في 24 فبراير الجاري.

وأوضح إردوغان، خلال الاتصال الذي جرى اليوم الخميس: «من المهم أن تكون تركيا في موقع يسهل البحث عن حل في حال تفاقمت الأزمة بشكل أكبر»، معتبرا أن عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في مدينة أنطاليا التركية «يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته»، حسبما نقلت عنه وكالة «الأناضول» الرسمية.

طلب تركي برفع العقوبات الأميركية في المجال العسكري 
وخلال الاتصال، طلب الرئيس التركي رفع العقوبات الأميركية على أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية، والتي فرضت في ديسمبر من العام 2020 بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400)، 

وجرى فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة. واعتبرت واشنطن أن شراء هذه المنظومة الروسية المتطورة «سيشكّل خطرا على أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية والعاملين فيها وسيوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي، ولوصول الروس إلى القوات المسلحة التركية وقطاعها الدفاعي».

وعُقدت اليوم الخميس جولة من المفاوضات في أنطاليا بجنوبي تركيا بين الروس والأوكرانيين لم تنتهِ إلى اتفاق أو عقد هدنة.

وتمسك وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، بمواقفهما خلال الاجتماع الأول على هذا المستوى منذ 24 فبراير، برعاية نظيرهما التركي مولود تشاوش أوغلو.

مفاوضات دبلوماسية لم تتوصل إلى اتفاق 
وقال كوليبا: «تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يجرِ إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه»، مضيفا أنه يأمل في أن يتمكن من مواصلة النقاش مع نظيره الروسي. وأوضح أن الجانب الروسي متمسك بـ«مواصلة العدوان إلى أن نقبل شروطهم بالاستسلام»؛ لكنه أكد للصحفيين أن أوكرانيا «لم ولن تستسلم».

من جانبه، قال لافروف إن روسيا تريد مواصلة الحوار مع أوكرانيا، معتبرا أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، التي تجري على مستوى تمثيل أدنى «لا بديل لها».

وأقر وزير الخارجية التركي الذي شارك في المحادثات بأن أحدا لم يتوقع أن يحدث هذا اللقاء معجزة، لكنه أعرب عن أمله في تنظيم قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرت منذ بداية الغزو ثلاث جولات من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في بيلاروسيا، حليفة روسيا، أسفرت عن وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات المحاصرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022
بالفيديو: «الشلماني» يكشف أسباب فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني كليمنتي

بالفيديو: «الشلماني» يكشف أسباب فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني كليمنتي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية

روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش

حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها

لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها
مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة

مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة
اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب

اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.. ونسعى لعقد محادثات بين «النواب» و«الدولة» قبل رمضان

وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.. ونسعى لعقد محادثات بين ...
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية

(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر

تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسؤولة بالبرلمان الأوكراني: مقتل 71 طفلا منذ بدء الغزو الروسي
مسؤولة بالبرلمان الأوكراني: مقتل 71 طفلا منذ بدء الغزو الروسي
طهران ترى «تعقيدا» أميركيا لمباحثات الاتفاق النووي
طهران ترى «تعقيدا» أميركيا لمباحثات الاتفاق النووي
بوتين: نحترم التزاماتنا في إمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا
بوتين: نحترم التزاماتنا في إمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا
بوتين: العقوبات على روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الغذاء عالميا
بوتين: العقوبات على روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الغذاء...
الروس على مشارف كييف.. هذه مستجدات الوضع العسكري في أوكرانيا بعد المفاوضات بتركيا
الروس على مشارف كييف.. هذه مستجدات الوضع العسكري في أوكرانيا بعد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
المزيد
موسكو تعلن ممرات إنسانية يومية باتجاه روسيا
موسكو تعلن ممرات إنسانية يومية باتجاه روسيا...
إردوغان لبايدن: تركيا مستعدة لوساطة أكبر لحل الأزمة الأوكرانية مع روسيا
إردوغان لبايدن: تركيا مستعدة لوساطة أكبر لحل الأزمة ......
«داعش» يؤكد مقتل قائده القريشي.. وتعيين زعيم جديد
«داعش» يؤكد مقتل قائده القريشي.. وتعيين زعيم جديد...
الروس على مشارف كييف.. هذه مستجدات الوضع العسكري في أوكرانيا بعد المفاوضات بتركيا
الروس على مشارف كييف.. هذه مستجدات الوضع العسكري في أوكرانيا......
بوتين: العقوبات على روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الغذاء عالميا
بوتين: العقوبات على روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط