بوتين: نحترم التزاماتنا في إمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تبقي على صادراتها من المحروقات رغم النزاع في أوكرانيا والعقوبات الدولية.

وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس: «نحترم كل واجباتنا على صعيد إمدادات الطاقة»، مشددا على أن كل الكميات ترسل إلى أوروبا ومناطق أخرى وأن نظام نقل الغاز في أوكرانيا مملوء بالكامل.

بوتين: لسنا مسؤولين عن ارتفاع أسعار النفط

كما نفى الرئيس الروسي مسؤولية موسكو عن ارتفاع الأسعار العالمية، التي زادت بشكل كبير منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

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وأعلنت فرنسا على لسان وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، أن «دول الاتحاد لا يمكنها فرض حظر تام على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة».

موقف غربي تجاه استيراد الطاقة من روسيا

وفي حين قررت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين، قرر الاتحاد الأوروبي التصرف بطريقة يخفض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين، فيما تعهدت بريطانيا أن تحظر الواردات بحلول نهاية العام.

ويمثّل النفط الروسي 8% من واردات الولايات المتحدة، في حين لا تستورد واشطن أي كميات من الغاز الروسي.

في المقابل، يستورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 45% من مشترياته من الغاز والفحم و25% من مشترياته من النفط.