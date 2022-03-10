Atwasat

بوتين: نحترم التزاماتنا في إمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 05:28 مساء
بوتين: نحترم التزاماتنا في إمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تبقي على صادراتها من المحروقات رغم النزاع في أوكرانيا والعقوبات الدولية.

وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس: «نحترم كل واجباتنا على صعيد إمدادات الطاقة»، مشددا على أن كل الكميات ترسل إلى أوروبا ومناطق أخرى وأن نظام نقل الغاز في أوكرانيا مملوء بالكامل.

بوتين: لسنا مسؤولين عن ارتفاع أسعار النفط
كما نفى الرئيس الروسي مسؤولية موسكو عن ارتفاع الأسعار العالمية، التي زادت بشكل كبير منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

- بعد حظر الواردات الروسية.. وزيرة الطاقة الأميركية تطلب من شركات النفط زيادة الإنتاج
- باريس: لا يمكن للأوروبيين فرض حظر تام على واردات المحروقات الروسية

وأعلنت فرنسا على لسان وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، أن «دول الاتحاد لا يمكنها فرض حظر تام على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة».

موقف غربي تجاه استيراد الطاقة من روسيا
وفي حين قررت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين، قرر الاتحاد الأوروبي التصرف بطريقة يخفض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين، فيما تعهدت بريطانيا أن تحظر الواردات بحلول نهاية العام.

ويمثّل النفط الروسي 8% من واردات الولايات المتحدة، في حين لا تستورد واشطن أي كميات من الغاز الروسي.

في المقابل، يستورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 45% من مشترياته من الغاز والفحم و25% من مشترياته من النفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 1 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 1 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية

روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش

حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها

لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها
مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة

مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة
اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب

اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.. ونسعى لعقد محادثات بين «النواب» و«الدولة» قبل رمضان

وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.. ونسعى لعقد محادثات بين ...
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية

(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر

تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
شولتس وماكرون لبوتين: الحل في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
شولتس وماكرون لبوتين: الحل في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية
روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية
رئيس البلدية: نصف سكان كييف فروا منذ بدء الغزو الروسي
رئيس البلدية: نصف سكان كييف فروا منذ بدء الغزو الروسي
نائبة الرئيس الأميركي: «الأطلسي» أقوى وروسيا «أضعف» بسبب بوتين
نائبة الرئيس الأميركي: «الأطلسي» أقوى وروسيا «أضعف» بسبب بوتين
مسؤولة بالبرلمان الأوكراني: مقتل 71 طفلا منذ بدء الغزو الروسي
مسؤولة بالبرلمان الأوكراني: مقتل 71 طفلا منذ بدء الغزو الروسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
المزيد
بوتين: العقوبات على روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الغذاء عالميا
بوتين: العقوبات على روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار ......
بوتين: نحترم التزاماتنا في إمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا
بوتين: نحترم التزاماتنا في إمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا...
طهران ترى «تعقيدا» أميركيا لمباحثات الاتفاق النووي
طهران ترى «تعقيدا» أميركيا لمباحثات الاتفاق النووي...
مسؤولة بالبرلمان الأوكراني: مقتل 71 طفلا منذ بدء الغزو الروسي
مسؤولة بالبرلمان الأوكراني: مقتل 71 طفلا منذ بدء الغزو ......
نائبة الرئيس الأميركي: «الأطلسي» أقوى وروسيا «أضعف» بسبب بوتين
نائبة الرئيس الأميركي: «الأطلسي» أقوى وروسيا «أضعف» بسبب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط