مسؤولة بالبرلمان الأوكراني: مقتل 71 طفلا منذ بدء الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ما لا يقل عن 71 طفلًا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، على ما أعلنت ليودميلا دينيسوفا المكلفة حقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني الخميس.



وقالت دينيسوفا في بيان على تطبيق تلغرام «منذ بدء الغزو الروسي وحتى العاشر من مارس الساعة 11.00 (9.00 ت غ) ... قتل 71 طفلًا وجرح أكثر من 100»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الخميس، أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية فروا منذ بدء الغزو الروسي للبلد في 24 فبراير. وقال التليفزيون الأوكراني «وفقًا لمعلوماتنا فقد غادر نصف عدد سكان كييف المدينة. واليوم أقل من مليوني نسمة لا يزالون فيها»، حسب وكالة «فرانس برس».