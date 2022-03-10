نائبة الرئيس الأميركي: «الأطلسي» أقوى وروسيا «أضعف» بسبب بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الخميس، في وارسو أن الحلف الأطلسي أصبح «أقوى» وروسيا «أضعف» بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت هاريس للصحفيين إن «الحلف الأطلسي أقوى وروسيا أضعف بسبب ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا في غاية الوضوح لنا»، فيما ندد الرئيس البولندي أندري دودا بـ«وحشية» القوات الروسية التي تنطوي على «كل عناصر إبادة»، حسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، حظرت روسيا، الخميس، تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها على خلفية هجومها العسكري على أوكرانيا.

وأوضحت الحكومة أن الحظر يشمل بعض التكنولوجيات المرتبطة بالاتصالات والطب ومعدات زراعية وتجهيزات كهربائية، كما فرضت قيودًا على تصدير بعض أنواع الخشب إلى دول «غير صديقة»، وفق وكالة «فرانس برس».