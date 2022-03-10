شولتس وماكرون لبوتين: الحل في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية الخميس، إن حل النزاع في أوكرانيا يجب أن يأتي عبر «مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا».

وأوضح مصدر في الحكومة الألمانية «أصر السيدان ماكرون وشولتس على أن أي حل لهذه الأزمة يجب أن يأتي عبر مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا». وخلال هذه المكالمة أيضًا، طالبت فرنسا وألمانيا روسيا «بوقف فوري لإطلاق النار».

وفي وقت سابق الخميس، توقع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تتجاوز بلاده الأزمة الناتجة عن إطلاقها «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، لكنه أكد أن الروس «لن يكون لديهم بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكًا موثوقًا به».

وخلال مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، أوضح لافروف أن بلاده لم «تهاجم أوكرانيا ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى لكن واجهت وضعًا يهدد أمنها»، وفق ما نقل عنه موقع «روسيا اليوم» الروسي.