لافروف: مستشفى التوليد في ماريوبول يستخدم كقاعدة لقوميين أوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

برر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، قصف مستشفى للتوليد في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، قائلًا إن «المبنى كان قاعدة لكتيبة قومية».

وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، في أنطاليا بتركيا إن «كتيبة آزوف ومتطرفين آخرين استولوا على جناح التوليد هذا منذ فترة طويلة وجرى طرد جميع النساء أثناء الولادة وجميع الممرضات وجميع موظفي الدعم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

والأربعاء، أعلنت السلطات المحلية في ماريوبول أن «غارة جوية روسية ألحقت أضرارًا فادحة بمستشفى للأطفال» في المدينة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحًا. وأعلنت، الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة صغيرة في هذا القصف. وكتبت البلدية على «تلغرام» «قتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة».

وأعلن الكرملين، الخميس، أنه سيطلب من الجيش الروسي معلومات حول قصف مستشفى الأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، والذي تقول السلطات المحلية إنه تعرض لغارة روسية.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: «بالتأكيد سنسأل جيشنا عن هذا الأمر لأننا لا نملك معلومات واضحة عما حدث هناك. سيقدم جيشنا بعض المعلومات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ودان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلك الغارة، متعهّدًا محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «على جرائمه الرهيبة». وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء البريطاني «قليلة هي الأمور التي تتخطى بلا أخلاقيتها استهداف الضعفاء والعزّل».