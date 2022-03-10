لافروف: الغرب لم يعد شريكا موثوقا بعد الآن

القاهرة - بوابة الوسط

توقع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن تتجاوز بلاده الأزمة الناتجة عن إطلاقها «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، لكنه أكد أن الروس «لن يكون لديهم بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكًا موثوقًا به».

وخلال مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، أوضح لافروف أن بلاده لم « تهاجم أوكرانيا ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى لكن واجهت وضعًا يهدد أمنها»، وفق ما نقلت عنه موقع «روسيا اليوم» الروسي.

وقال: «نريد أن تكون أوكرانيا محايدة»، مؤكدًا الاستعداد لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا وروسيا إلى جانب الضمانات الأمنية للدول الأوروبية.

وحذر رئيس الدبلوماسية الروسية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة قائلًا: «أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه».