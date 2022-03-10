لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده لم «تهاجم أوكرانيا ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى لكن واجهت وضعًا يهدد أمنها»، في إشارة إلى «العملية العسكرية الخاصة» التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا في تركيا، أكد لافروف أن روسيا «تؤيد أي اتصالات مع كييف من أجل تحقيق التسوية»، وقال: «أكدنا خلال المحادثات أن مبادرة موسكو بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا على أساس يومي لا تزال قائمة»، وفق ما نقل عنه موقع «روسيا اليوم» الروسي.

وكشف أن محادثاته مع كوليبا تطرقت إلى إمكانية ترتيب اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، غير أنه أكد أن «اللقاء يجب ألا يكون من أجل اللقاء فقط».

لافروف يؤكد أن روسيا تريد مواصلة الحوار مع أوكرانيا

وصرح رئيس الدبلوماسية الروسي أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا في إطار الصيغة الحالية في بيلاروس. وقال، بعد محادثاته مع كوليبا وهي الأولى منذ بدء الغزو الروسي لبيلاروس، إن أوكرانيا في 24 فبراير إن «اجتماع اليوم أكد أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروس لا بديل لها».

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لافروف: روسيا تعتبر تسليم أوكرانيا شحنات أسلحة «أمرا خطيرا»

واعتبر لافروف أن تسليم شحنات أسلحة غربية لأوكرانيا التي تقاتل غزو الجيش الروسي «أمرا خطيرا»، وقال للصحافيين إن«الذين يغرقون أوكرانيا بالأسلحة يجب أن يدركوا بالتأكيد أنهم سيتحملون مسؤولية أفعالهم»، مدينا خصوصا تسليم شحنات صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف.

كوليبا: «توقعات محدودة»

والأربعاء، أكد كوليبا في مقطع فيديو على «فيسبوك» أنه سيفعل كل شيء من أجل أن تكون «المحادثات فعالة قدر الإمكان» فيما أشار إلى أن «توقعاته محدودة».

وأوضح «ليس لديَّ آمال كبيرة لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستفادة القصوى منها... كل شيء سيعتمد على التعليمات التي يتلقاها لافروف قبل هذه المحادثات». وكان من المتوقع وصول الوزيرين إلى تركيا الأربعاء.