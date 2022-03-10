عقوبات بريطانية جديدة على روسيا تطال أبراموفيتش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، فرض عقوبات جديدة تتضمن تجميد أصول وحظر على السفر على سبعة «أوليغارش» روس بينهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وشريكه التجاري السابق أوليغ ديريباسكا.

وأوضحت وزيرة الخارجية، ليز تراس، أن بين الذين تستهدفهم العقوبات أيضًا المدير التنفيذي لمجموعة «روسنفت»، إيغور سيشين، ورئيس مجموعة «غازبروم»، أليكسي ميلر، وفق وكالة «فرانس برس».

ومصطلح «أوليغارشية» يقصد به «النظام السياسي الذي تتولى فيه السلطة فئة قليلة من ذوي النفوذ والمال»، وهو وصف كثير ما تطلقه بريطانيا والولايات المتحدة والدول الغربية على رجال أعمال مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

عقوبات قياسية على روسيا

وتجاوزت روسيا كلًا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي على الأراضي الأوكرانية.

وحسب وكالة «بلومبيرغ»، فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة على موسكو أكثر من 5530 عقوبة، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

فخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.

ولا تزال عديد الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك «الحملة الغربية»، بحسب ما تصفها موسكو.