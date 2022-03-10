الكرملين سيطلب «معلومات» حول قصف مستشفى الأطفال بماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين، الخميس، أنه سيطلب من الجيش الروسي معلومات حول قصف مستشفى الأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، والذي تقول السلطات المحلية إنه تعرض لغارة روسية.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: «بالتأكيد سنسأل جيشنا عن هذا الأمر لأننا لا نملك معلومات واضحة عما حدث هناك. سيقدم جيشنا بعض المعلومات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

والأربعاء، أعلنت السلطات المحلية في ماريوبول أن غارة جوية روسية ألحقت أضرارًا فادحة بمستشفى للأطفال في المدينة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحًا. وأعلنت، الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة صغيرة في هذا القصف. وكتبت البلدية على «تلغرام» «قتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة».

في هذا السياق، دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلك الغارة، متعهّدًا محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «على جرائمه الرهيبة».

وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء البريطاني «قليلة هي الأمور التي تتخطى بلا أخلاقيتها استهداف الضعفاء والعزّل».