بدء اجتماع وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف والأوكراني، دميترو كوليبا، في جنوب تركيا في حضور نظيرهما التركي، كما أكد دبلوماسي تركي لوكالة «فرانس برس».

وهذا أول اجتماع رفيع المستوى منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال مسؤول تركي لـ«فرانس برس»، إن لافروف وصل مساء الأربعاء، إلى تركيا، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا. وتندرج المحادثات في إطار جهود الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للعب دور الوسيط منذ بداية الأزمة.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، السبت الماضي، أن تركيا ستستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا.

وأوضح الوزير في تغريدة «إثر مبادرات من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان وجهودنا الدبلوماسية المكثفة قرر وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وأوكرانيا دميترو كوليبا الاجتماع بمشاركتي على هامش»، منتدى أنطاليا الدبلوماسي.