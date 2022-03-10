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موسكو تتهم واشنطن بتمويل بحوث حول أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 10:45 صباحا
موسكو تتهم واشنطن بتمويل بحوث حول أسلحة بيولوجية بأوكرانيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، الولايات المتحدة بأنها موّلت برنامج بحوث حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية.

وقال الناطق باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في مؤتمره الصباحي حول النزاع في أوكرانيا: «كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية الممولة من (وزارة الدفاع الأميركية) بنتاغون في أوكرانيا إنشاء آلية لانتشار مسببات أمراض قاتلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، طالبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بتقديم تفاصيل حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وقالت: «لا يمكن لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن الحقائق التي جرى الكشف عنها» حول هذه المختبرات، وأشارت إلى أن المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من روسيا طورت «مكونات أسلحة بيولوجية».

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