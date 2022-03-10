أوكرانيا: 3 قتلى في قصف روسي لمستشفى أطفال بماريوبول (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة صغيرة في «القصف الروسي على مستشفى للأطفال في ماريوبول» في شرق أوكرانيا، على ما أعلنت، الخميس، بلدية هذه المدينة الساحلية.

وكتبت البلدية على «تلغرام» «قتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة». وأفادت الحصيلة السابقة التي نشرتها السلطات في اليوم السابق عن إصابة 17 شخصًا بجروح.

وأعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، أن غارة جوية روسية ألحقت أضرارًا فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحًا.

في هذا السياق، دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلك الغارة، متعهّدًا محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «على جرائمه الرهيبة».

وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء البريطاني «قليلة هي الأمور التي تتخطى بلا أخلاقيتها استهداف الضعفاء والعزّل».

آثار دمار بادية جراء القصف على مستشفى أطفال بماريوبول، 9 مارس 2022. (الإنترنت)

آثار دمار بادية جراء القصف على مستشفى أطفال بماريوبول، 9 مارس 2022. (الإنترنت)

آثار دمار بادية جراء القصف على مستشفى أطفال بماريوبول، 9 مارس 2022. (الإنترنت)