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فوز مرشح المعارضة بالرئاسة في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 01:58 مساء
فوز مرشح المعارضة بالرئاسة في كوريا الجنوبية
الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يون سوك-يول. (الإنترنت)
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فاز المعارض يون سوك-يول بالرئاسة في كوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت وكالة «يونهاب» الرسمية، في انتخابات أوصلت محافظًا غير متمرّس بالسياسة إلى الحكم في رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا.

وبعد سباق شديد التقارب أعلن فوز يون، المدعي العام السابق الذي لم يسبق أن شغل منصبًا يقتضي توليه خوض انتخابات، بعدما اعترف منافسه لي جاي-ميونغ من الحزب الديموقراطي الحاكم بهزيمته. وأوردت الوكالة الرسمية «بعد فرز 98% من الأصوات، حصل يون، مرشّح حزب سلطة الشعب، على 48,59%من الأصوات مقابل حصول لي مرشح الحزب الديموقراطي الليبرالي على 47,79%»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس»

وقال يون في كلمة أمام مناصريه «إنه انتصار للشعب الكوري الجنوبي العظيم». ويعيد انتصار يون البالغ 61 عامًا حزب «سلطة الشعب» إلى الحكم بعدما تضرر في العام 2017 بشكل كبير من جراء تنحية الرئيسة بارك غونغ-هيي المنتمية لهذا الفصيل السياسي وحبسها لاحقًا على خلفية استغلال السلطة. وكان يون حينها المدعي العام في سيول وهو الذي قاد التحقيقات التي أفضت إلى سقوط الرئيسة.

مواقف مثيرة للجدل للرئيس الجديد
لكن موقف يون سوك-يول المتشدد تجاه كوريا الشمالية أثار بعض الجدل، في حين أن تعهداته المعادية للمرأة وتصريحاته غير الآبهة بقضايا تتراوح بين الفقر والأزمة الأوكرانية تعرضت لانتقادات واسعة.

تشهد كوريا الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة حاليًا موجة انتشار المتحور «أوميكرون» مع تسجيل 342 ألفًا و446 إصابة جديدة بها، الأربعاء. 

وقالت السلطات الصحية إن أكثر من مليون كوري جنوبي ثبتت إصابتهم بالفيروس يخضعون حاليًا للعزل في منازلهم. جرى تغيير قانون الانتخابات الشهر الماضي ليتاح لهم التصويت بشكل منفصل في نهاية اليوم. 

وسُمح للكوريين الجنوبيين بتصويت مبكر في 4 و5 مارس. وصوت 37% من الـ44 مليون ناخب المسجلين في هذه المناسبة، وهي نسبة قياسية.

وقال هونغ سونغ تشون (71 عامًا) في مركز اقتراع في سيول إن «ما تحتاج إليه البلاد الآن هو التغيير»، واضاف: «لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل».

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