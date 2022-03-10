زيلينسكي يعلن إجلاء 35 ألف مدني من مدن أوكرانية أمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجلاء 35 ألف مدني على الأقلّ، أمس الأربعاء، من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إن هؤلاء المدنيين جرى إخلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يستضيف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس، نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في منتجع أنطاليا الساحلي جنوب البلاد، لعقد مفاوضات بين الطرفين، أملًا في إنهاء الحرب.

وصرح كوليبا عبر صفحته على «فيسبوك» الأربعاء بأنه سيفعل ما بوسعه لتكون «المحادثات فعالة قدر الإمكان»، لكن «توقعاته محدودة»، وقال «ليس لديَّ آمال كبيرة لكنني سأبذل أقصى جهد ممكن للحصول على أقصى حد ممكن».

وأضاف أن «كل شيء سيكون مرهونًا بالتعليمات التي يتلقاها لافروف قبل هذه المحادثات». وأنطاليا هي أول رحلة يقوم بها لافروف خارج روسيا التي تفرض عليها عزلة متزايدة بسبب العقوبات الغربية التي تستهدفها منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.