زيلينسكي: الأوكرانيون يتعرضون لإبادة

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغارة الجوية الروسية التي استهدفت الأربعاء مستشفى للأطفال والولادة في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا، وأثارت موجة استنكار دولية بأنّها «جريمة حرب».

وقال زيلينسكي، في رسالة مصوّرة، إنّ «القصف الجوي هو الدليل النهائي. إنه الدليل على أن الأوكرانيين يتعرضون لإبادة (...) نحن لم ولن نرتكب أي جريمة حرب مماثلة في أيّ من مدن منطقتي دونيتسك ولوغانسك أو أيّ منطقة أخرى... لأنّنا بشر. ولكن هل أنتم كذلك؟».

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وألحقت غارة جوية روسية، الأربعاء، أضرارًا فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحًا وفق المعطيات الأولية، بحسب ما أعلن المسؤول المحلي بافلو كيريلنكو.

وفي السياق، أعلن رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، أنّ 1207 مدنيين قتلوا في المدينة خلال الحصار الذي تفرضه القوات الروسية منذ تسعة أيام، وفق وكالة «فرانس برس».