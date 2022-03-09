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إصابة 17 شخصا بغارة جوية على مستشفى للأطفال في أوكرانيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 07:48 مساء
إصابة 17 شخصا بغارة جوية على مستشفى للأطفال في أوكرانيا (فيديو)
آثار القصف الجوي على مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية (الإنترنت)
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ألحقت غارة جوية روسية، الأربعاء، أضرارًا فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحًا وفق المعطيات الأولية، بحسب ما أعلن المسؤول المحلي بافلو كيريلنكو.

وقال حاكم منطقة دونيستك الجنوبية في فيديو نُشر على فيسبوك: «إلى الآن هناك 17 جريحًا في صفوف أفراد الطاقم»، وتابع «إلى الآن لم يصب أي طفل»، مضيفًا «لا وفيات»، وفق وكالة «فرانس برس».

جونسون: قصف مستشفى للأطفال عمل «غير أخلاقي»
في هذا السياق، دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلك الغارة، متعهّدا محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «على جرائمه الرهيبة».

وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء البريطاني «قليلة هي الأمور التي تتخطى بلا أخلاقيتها استهداف الضعفاء والعزّل».

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