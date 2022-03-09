الولايات المتحدة تنشر بطاريتي صواريخ أرض-جو من نوع «باتريوت» في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الولايات المتحدة بطاريتي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع «باتريوت» في بولندا؛ تنفيذًا لتعهدها الدفاع عن أراضي بلدان حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية.

وتقرر نشر بطاريتي الصواريخ في بولندا بناء على «طلبها»، وفق ما أوضح المسؤول، طالبًا عدم كشف هويته، علمًا بأن منظومات الصواريخ هذه عادة ما تنشر في ألمانيا، وفق «فرانس برس».

ويمكن اعتبار أن تلك الخطوة تندرج في إطار التصدي للمخاوف المتزايدة من عبور صواريخ روسية بشكل عرضي أو متعمد حدود أوكرانيا وسقوطها في أراضي دولة عضو في الحلف الأطلسي.

تنديد روسي بنقل طائرات «ميغ-29»

ندد الكرملين، الأربعاء، باقتراح بولندا نقل طائرات «ميغ-29» إلى الأميركيين لترسل بعدها إلى كييف، معتبرًا أن هذا الإجراء «سيناريو خطر» في حال تحقق.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: «هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطرًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

«أرسلوا إلينا الطائرات»

وحض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الدول الغربية على اتخاذ «قرار بأسرع وقت» بشأن إرسال مقاتلات «ميغ-29» وضعتها بولندا في التصرف لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث عبر قناته على «تلغرام»: «اتخذوا قرارًا في أسرع وقت، أرسلوا إلينا الطائرات»، داعيًا إلى درس الاقتراح البولندي «فورًا». وأعلنت وارسو، الثلاثاء، أنها وضعت في تصرف واشنطن طائرات «ميغ-29» سوفياتية الصنع، لترسلها بعد ذلك إلى كييف لكن واشنطن اعتبرت ان الاقتراح «غير قابل للتطبيق».

وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين

وات فق الروس والأوكرانيون، صباح الأربعاء، على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك.

وأوضحت المسؤولة أن موسكو أكدت موافقتها على احترام هدنة من الساعة 09:00 حتى 21:00 بالتوقيت المحلي (من 07:00 حتى 19:00 ت غ) حول ست مناطق تشهد قتالًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وحددت ممرات لإجلاء المدنيين خصوصًا من إنرغودار إلى زابوريجيا (جنوب) ومن إيزيوم إلى لوزوفا (شرق) ومن سومي إلى بولتافا (شمال شرق)، حيث سمح ممر بإجلاء آلاف المدنيين الثلاثاء. ومن المفترض أيضًا إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين إلى كييف من مدن عدة تعرضت لقصف عنيف إلى غرب العاصمة بما فيها بوتشا وإيربين وغوستوميل.

كييف تحض موسكو على الوفاء بالتزاماتها

وقالت فيريشوك في تسجيل مصور إن السلطات ستحاول اليوم إجلاء المدنيين عبر ستة «ممرات إنسانية»، بما في ذلك من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة، والتي تعثر أمس إخراج السكان العالقين منها، بعد اتهامات أوكرانية للقوات الروسية ومواصلة القصف، وحثت القوات الروسية على الوفاء بالتزاماتها بوقف إطلاق النار في تلك المناطق.

بدوره، أعلن رئيس بلدية مدينة إنيرخودار بجنوب شرق أوكرانيا، دميترو أورلوف، أن وقفًا موقتًا لإطلاق النار بدأ ما سمح بانطلاق عمليات الإجلاء عبر «ممر إنساني»، وأشار إلى أن إمدادات إنسانية سيُسمح لها بدخول المدينة التي تعرضت لنيران القوات الروسية، مضيفًا أن «الحافلات ستنقل المدنيين الراغبين في المغادرة في طريق عودتها»، وأردف قائلًا إن المدنيين سيكون بوسعهم الذهاب إلى مدينة زابوريجيا القريبة.

كذلك، أكد حاكم مدينة سومي (شمال شرق البلاد)، أن المدنيين راحوا يخرجون بسياراتهم من المدينة مع توقف القتال.