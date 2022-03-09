جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون أميركيون، إن البيت الأبيض حاول «دون جدوى» ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي لمواجهة الغزو الروسي ضد أوكرانيا واحتواء آثاره وعلى رأسها ارتفاع أسعار النفط.

وبحسب ما نقلته جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نقلًا عن مسؤولين: «رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد التحدث إلى بايدن».

السعودية والإمارات اشترطتا على الولايات المتحدة دعمهما في الملف اليمني

وأكد المصدر، أن القيادتين السعودية والإماراتية، اشترطتا على الولايات المتحدة دعمهما في الملف اليمني، قبل مساعدة واشنطن في تخفيف ارتفاع أسعار النفط، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وذكرت الجريدة أن الأمير بن سلمان والشيخ محمد بن زايد تحدثا الأسبوع الماضي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.