الاتحاد الأوروبي يضيف 160 روسيا من «أوليغارش» إلى قائمته السوداء

القاهرة - بوابة الوسط

قررت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام «سويفت» للتحويلات المالية، وإضافة 14 أوليغارشيا و146 من أعضاء مجلس الاتحاد إلى قائمتها السوداء.

وكتبت المفوضية الأوروبية على «تويتر» أن الكتلة قررت أيضا حظر تصدير قطع وتكنولوجيا مخصصة للقطاع البحري إلى روسيا، وإدراج العملات المشفرة في نطاق العقوبات المالية، وفق «فرانس برس».

من هم الأوليغارشيون الروس؟

الأوليغارش هو فرد يحقق أموالا طائلة من خلال العلاقات العائلية والتركات أو من خلال الصناعة التي لها سيطرة دينية أو عسكرية. و«الأوليغارش» هو عضو في «الأوليغارشية» – وهو هيكل سلطة يتمتع فيه عدد ضئيل جدا من الناس بقدر كبير جدا من السلطة.

وعادة ما يشار إلى الأوليغارشيين الروس على هذا النحو؛ إذ جمعوا ثرواتهم بسرعة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينيات وأثناء الخصخصة الجماعية في البلاد. ويعد رومان أبراموفيتش أحد الأمثلة المعروفة للأوليغارشيين الروس في ثقافة المملكة المتحدة، إذ تصدر عناوين الصحف بعد شرائه نادي تشيلسي الإنجليزي العام 2003.

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ومن أشهر الأوليغارشيين الروس إضافة إلى رومان أبراموفيتش، ألكسندر أبراموف وأوليغ ديريباسكا وميخائيل بروخوروف وعليشر عثمانوف وجيرمان خان وفيكتور فيكسيلبيرغ وليونيد ميخيلسون وفاجيت ألكبيروف وميخائيل فريدمان وفلاديمير بوتانين وبيوتر أفين وفيتالي أفينك وفيتالي أفينك.

قائمة بدول «معادية» لروسيا

أعلنت الحكومة الروسية، الإثنين، أن السلطات وضعت قائمة بدول «معادية» بموجب قرار يمكِّن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل، الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير. وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها.

وأُعدت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي صدر الجمعة حدد شروطًا غير واضحة «لإجراء موقت» لتسديد الديون المستحقة «لبعض الدائنين الأجانب».

وإنفاذًا لذلك، بات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث حساب خاص بالروبل باسم الطرف الدائن الأجنبي، وإرسال مستحقاته بما يوازيه بالروبل، وفق سعر الصرف الآني الذي يحدده البنك المركزي الروسي.

حظر النفط الروسي للولايات المتحدة

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض «سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين»، مضيفًا أن قرار الحظر اتُخذ «بتنسيق وثيق» مع الحلفاء.

وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على قانون يُشرِّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا، وفق «سكاي نيوز».