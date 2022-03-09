الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الكرملين، الأربعاء، بـ«حرب اقتصادية» تشنها الولايات المتحدة على روسيا بعد إعلان واشنطن حظرا على الواردات الأميركية من الغاز والنفط الروسيين بين عقوبات أخرى.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لصحفيين «أعلنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على روسيا وهم يشنون هذه الحرب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واشنطن تحظر واردات النفط الروسية

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حظرا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على هجومها أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: «سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين»، وأضاف أن قرار الحظر اتُخذ «بتنسيق وثيق» مع حلفاء الولايات المتحدة، متابعا «لن نسهم في دعم حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين»، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».

وترفض أوروبا في الوقت الحالي فرض حظر على الواردات الروسية التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و30% للنفط. لكن الولايات المتحدة هي مصدرة بحتة للطاقة أي أنها تُنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية، على ما ذكر بايدن موضحا «يمكننا اتخاذ هذا القرار فيما لا يستطيع آخرون».

وتابع: «لكننا نعمل بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا لوضع استراتيجية على المدى الطويل من أجل تخفيف اعتمادهم على الطاقة الروسية»، وأضاف الرئيس الأميركي: «نبقى متحدين في نيتنا مواصلة ممارسة ضغط متزايد على بوتين وعلى آلته الحربية». ولا يشكل النفط الروسي إلا 8% من الواردات الأميركية و4% من استهلاك المشتقات النفطية في الولايات المتحدة التي لا تستورد الغاز الروسي.