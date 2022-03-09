موسكو: نسيطر على المنشآت النووية بأوكرانيا لمنع الاستفزازات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن القوات الروسية سيطرت على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا بهدف منع ما وصفته بـ«الاستفزازات» من الجانب الأوكراني.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، «القوات الروسية سيطرت على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا لمنع الاستفزازات»، وتابعت: «موسكو كانت على علم باحتمال حدوث اعتداءات في مواقع نووية بأوكرانيا لإثارة الفوضى واتهامها بذلك»، وفق ما نقله عنها موقع «روسيا اليوم» الروسي.

واتهمت زاخاروفا النظام في كييف بارتكاب «جرائم حرب» ضد المدنيين، وقالت إن «مسؤولين في بعض المدن الأوكرانية هددوا بقتل المدنيين الذين يتوجهون إلى روسيا».

وانتقدت سياسة الدول الغربية، مشيرة إلى أن زعماء بعض الدول يدعمون مشاركة مواطني بلادهم في القتال بأوكرانيا، وحملت هؤلاء المسؤولين مسؤولية مقتل مواطنيهم المشاركين في القتال.

المفاوضات مع أوكرانيا

وبشأن المفاوضات مع أوكرانيا، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بلادها ترى «تقدمًا» في هذه المفاوضات، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن «عملية روسيا العسكرية الخاصة» في أوكرانيا تسير «وفقًا لما هو مخطط له».

- زاخاروفا: روسيا ترى «تقدما» في المفاوضات مع أوكرانيا

وأوضحت في مؤتمر صحفي أنه «جرى إحراز بعض التقدم» في المفاوضات الرامية إلى «إنهاء إراقة الدم العبثية ومقاومة القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن»، مؤكدة أن روسيا لا تسعى إلى «إطاحة الحكومة» الأوكرانية، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي هذه العملية بهدف «تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، واقتلاع النازيين الذين يسيطرون على صناعة القرار»، وفق وصفه. فيما يصف الغرب العملية بـ«الغزو الشامل» لدولة ذات سيادة ولذلك فرض حزمة من العقوبات بهدف الضغط على الكرملين للتراجع.