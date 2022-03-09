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روسيا ترى «تقدما» في المفاوضات مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 12:47 مساء
روسيا ترى «تقدما» في المفاوضات مع أوكرانيا
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، 9 مارس 2022. (صورة من بث مباشر)
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قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن روسيا ترى «تقدمًا» في المفاوضات مع أوكرانيا.

وأوضحت في مؤتمر صحفي أنه «جرى إحراز بعض التقدم» في المفاوضات الرامية إلى «إنهاء إراقة الدم العبثية ومقاومة القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن»، مؤكدة أن روسيا لا تسعى إلى «إطاحة الحكومة» الأوكرانية، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأكدت زاخاروفا أن «عملية روسيا العسكرية الخاصة» في أوكرانيا تسير «وفقًا لما هو مخطط له».

وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي هذه العملية بهدف «تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، واقتلاع النازيين الذين يسيطرون على صناعة القرار»، وفق وصفه. فيما يصف الغرب العملية بـ«الغزو الشامل» لدولة ذات سيادة ولذلك فرض حزمة من العقوبات بهدف الضغط على الكرملين للتراجع.

موسكو تطالب واشنطن بتقديم تفاصيل حول المختبرات البيولوجية بأوكرانيا
وطالبت الناطقة باسم الخارجية الروسية الولايات المتحدة بتقديم تفاصيل حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وقالت: «لا يمكن لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن الحقائق التي جرى الكشف عنها» حول هذه المختبرات.

وأشارت إلى أن المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من روسيا طورت «مكونات أسلحة بيولوجية».

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