«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» عن اعتقاده بأن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، يشعر بـ«عدم ارتياح» إزاء الصعوبات التي تواجهها روسيا في هجومها على أوكرانيا، وإزاء ما نجم عن الحرب من تقارب بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال مدير «سي آي إيه»، وليام بيرنز، خلال جلسة استماع في الكونغرس حول تقييم المخاطر العالمية للنزاع المندلع في أوكرانيا: «أعتقد أن الرئيس شي والقيادة الصينية يشعران بنوع من عدم الارتياح جراء ما يجري في أوكرانيا»، وأشار إلى أن أيًا من الرئيس الصيني أو القيادة الصينية «لم يتوقع الصعوبات الكبرى التي تواجه الروس»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وبعد نحو أسبوعين على بدء الحرب، لا تزال القوات الروسية تواجه صعوبات كبرى في أوكرانيا، وقد أشار «بنتاغون» إلى أن الخسائر البشرية في صفوف هذه القوات قد تكون بلغت أربعة آلاف قتيل، وسط مقاومة شرسة تبديها القوات الأوكرانية.

موقف الصين من الحرب في أوكرانيا

ولم تعمد الصين إلى إدانة هجوم روسيا، حليفتها المقربة، على أوكرانيا، وشددت، الإثنين، على «متانة» الصداقة التي تربطها بموسكو رغم الإدانات الدولية للهجوم الروسي. وأبدت بكين انفتاحًا على التوسط من أجل وضع حد للحرب.

والثلاثاء، حض الرئيس الصيني خلال قمة عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، على التزام «أقصى درجات ضبط النفس» في النزاع الأوكراني، واصفًا الأزمة بأنها «مقلقة للغاية».

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وقال شي إنه يريد أن «يحافظ الجانبان (الروسي والأوكراني) على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات من أجل تحقيق نتائج»، بحسب ما أوردت محطة «سي سي تي في» الوطنية.

«قلق صيني» من تبعات التعاون مع بوتين

وخلال جلسة الاستماع قال بيرنز، الدبلوماسي المخضرم والسفير الأميركي السابق لدى موسكو، إن القيادة الصينية قلقة إزاء «الضرر الذي يمكن أن يلحق بسمعتها جراء تعاونها الوثيق مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين».

وقال بيرنز إن بكين قلقة إزاء التداعيات الاقتصادية عليها جراء تحالفها الوثيق مع موسكو، في وقت تسجل فيه بكين واحدا من أدنى معدلاتها للنمو في العقود الثلاثة الأخيرة.

وأضاف مدير «سي آي إيه» أن الصين «قلقة» أيضا إزاء التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقا للغزو الروسي، بما في ذلك «الطريقة التي جعل فيها بوتين الأوروبيين والأميركيين أكثر تقاربا».