«بنتاغون» يرفض مقترح تقديم مقاتلات «ميغ 29» بولندية إلى أوكرانيا عبر واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنتاغون الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أميركية في ألمانيا مقاتلات «ميغ - 29» بولندية؛ بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحا «غير قابل للتطبيق».

وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية ستيف كيربي «سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة، وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكنّنا لا نعتقد أنّ مقترح بولندا قابل للتطبيق»، حسب وكالة «فرانس برس».

واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أميركية لقوات حلف شمال الأطلسي وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا «يثير قلقاً جدّياً لدى حلف شمال الأطلسي بأسره».

وفي ساعة متأخرة من ليل «الثلاثاء - الأربعاء»، أعربت بولندا، عن استعدادها لوضع مقاتلاتها «فورًا ومجانًا» في تصرف الولايات المتحدة، ونقلها إلى قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا.