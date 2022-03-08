مقتل ضابطين من الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين، متوعدًا بأن تدفع الدولة العبرية، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، «ثمن جريمتها»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأفاد الحرس، في بيان على موقعه الإلكتروني «سباه نيوز»، إنه «على أثر الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صباح يوم أمس الإثنين في عدوانه الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق، استشهد اثنان من كوادر الحرس الثوري الأبطال (...) هما العقيد إحسان كربلائي بور، والعقيد مرتضى سعيد نجاد»، محذرًا من أن «الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته هذه».