موسكو تعلن وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا، اعتبارًا من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء.

وأوضحت الخلية المناطة هذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالة «تاس» للأنباء: «تعلن روسيا وقفًا لإطلاق النار في التاسع من مارس اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية».

وصول الدفعة الأولى من المدنيين

وفي هذا السياق، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الدفعة الأولى من المدنيين الأوكرانيين الذين جرى إجلاؤهم عبر الممرات الإنسانية وصلت بأمان إلى وسط البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح كيريلو تيموشنكو، نائب كبير موظفي الرئاسة عبر «تلغرام»: «وصلت قافلة أولى من 22 حافلة إلى بولتافا»، مشيرًا أيضًا إلى انطلاق قافلة ثانية تضم 39 حافلة تقل مدنيين.