البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء، أن ألفين إلى 4 آلاف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو.

ففي حديثه أمام لجنة بالكونغرس، قال اللفتنانت جنرال سكوت بيرييه، مدير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، إن هذا التقدير التقريبي يجب التعامل معه بحذر، وفق «فرانس برس».

وكشفت روسيا، الأربعاء الماضي، أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين.

مقتل 498 عسكريًّا روسيًّا

وقال الناطق باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الروسي العام، «لسوء الحظ... لدينا خسائر. قتل 498 عسكريًّا روسيًّا، وأُصيب 1597 من رفاقنا» خلال الغزو الروسي المستمر منذ 24 فبراير.

وبحسب الناطق ، فإن الخسائر من جانب «العسكريين والقوميين الأوكرانيين» بلغت «2870 قتيلا ونحو 3700 جريح».

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ذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة، وهو ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في الغزو.

مقتل ثاني جنرال روسي قرب خاركيف

وقالت المديرية العامة للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن الميجر جنرال فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه أمس الإثنين، بحسب «رويترز».

وأُبلغ عن مقتل جنرال روسي آخر، هو أندريه سوخوفيتسكي، والذي كان أيضا نائب قائد الجيش الحادي والأربعين، في نهاية فبراير. وتقول أوكرانيا إن قواتها قتلت أكثر من 11 ألف جندي روسي. وأكدت روسيا فقد نحو 500، ولم يكشف أي من الجانبين عن سقوط ضحايا أوكرانيين.

وقف إطلاق النار وممرات إنسانية

أعلنت روسيا، مساء الإثنين، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، الثلاثاء اعتبارًا من الساعة (07:00 بتوقيت غرينتش)، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن «روسيا الاتحادية تعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07:00 ت غ) يوم الثامن من مارس»، بهدف إجلاء مدنيين أتوا من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.