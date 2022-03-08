«قلق» فرنسي من احتمال تأخر إبرام الاتفاق النووي الإيراني بعد مطالب روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن باريس «قلقة» مما تمثله أي مهل إضافية من مخاطر على إمكانية إبرام الاتفاق النووي الإيراني الذي قالت إنه بات «قريبًا جدًّا»، في إشارة إلى المطالب الروسية الجديدة المتصلة بالحرب في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان: «نحن قريبون جدًّا من التوصل إلى اتفاق»، لكننا «قلقون حيال المخاطر التي تمثلها مهل إضافية على إمكانية إبرام اتفاق»، وأن لندن وباريس وبرلين تدعو «جميع الأطراف الأخرى إلى تبني مقاربة مسؤولة»، في إشارة إلى روسيا، دون تسميتها، بحسب «فرانس برس».

تقليل أميركي من المطالب الروسية

وقلل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات بأن العقوبات الجديدة المفروضة عليها، على خلفية غزو أوكرانيا، لن تؤثر على حقوق موسكو الواردة في التفاهم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

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وقال بلينكن، عبر شبكة «سي بي إس»، إن العقوبات المفروضة على روسيا ردًّا على غزوها لأوكرانيا «لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق».

روسيا تطالب بضمانات

من جانبة أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، أن روسيا طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية غزوها لأوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي: «طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة، بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران».