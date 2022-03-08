Atwasat

«قلق» فرنسي من احتمال تأخر إبرام الاتفاق النووي الإيراني بعد مطالب روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 08:29 مساء
«قلق» فرنسي من احتمال تأخر إبرام الاتفاق النووي الإيراني بعد مطالب روسيا
مقر الخارجيه الفرنسية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن باريس «قلقة» مما تمثله أي مهل إضافية من مخاطر على إمكانية إبرام الاتفاق النووي الإيراني الذي قالت إنه بات «قريبًا جدًّا»، في إشارة إلى المطالب الروسية الجديدة المتصلة بالحرب في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان: «نحن قريبون جدًّا من التوصل إلى اتفاق»، لكننا «قلقون حيال المخاطر التي تمثلها مهل إضافية على إمكانية إبرام اتفاق»، وأن لندن وباريس وبرلين تدعو «جميع الأطراف الأخرى إلى تبني مقاربة مسؤولة»، في إشارة إلى روسيا، دون تسميتها، بحسب «فرانس برس».

تقليل أميركي من المطالب الروسية
وقلل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات بأن العقوبات الجديدة المفروضة عليها، على خلفية غزو أوكرانيا، لن تؤثر على حقوق موسكو الواردة في التفاهم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

- إيران: مفاوضات فيينا اقتربت من التوصل لاتفاق
- لودريان: إما اتفاق في فيينا حول النووي الإيراني وإما «الأزمة»

وقال بلينكن، عبر شبكة «سي بي إس»، إن العقوبات المفروضة على روسيا ردًّا على غزوها لأوكرانيا «لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق».

 روسيا تطالب بضمانات 
من جانبة أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، أن روسيا طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية غزوها لأوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي: «طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة، بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا

«فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب

ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن

سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري الليبي الممتاز

الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري الليبي الممتاز
ليبيا «شيع وطي»!

ليبيا «شيع وطي»!
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون

باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق

البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل

سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل
الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون

الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون
مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا

مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية

شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. ...
مقتل 57 مقاتلا من ميليشيا الدفاع الذاتي في شمال نيجيريا
مقتل 57 مقاتلا من ميليشيا الدفاع الذاتي في شمال نيجيريا
ألف مهاجر يحاولون دخول جيب مليلية الإسباني دون جدوى
ألف مهاجر يحاولون دخول جيب مليلية الإسباني دون جدوى
في يوم المرأة العالمي.. «طالبان» تجدد وعودها لنساء أفغانستان مع استمرار القيود المفروضة
في يوم المرأة العالمي.. «طالبان» تجدد وعودها لنساء أفغانستان مع ...
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
المزيد
البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا
البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في ......
«قلق» فرنسي من احتمال تأخر إبرام الاتفاق النووي الإيراني بعد مطالب روسيا
«قلق» فرنسي من احتمال تأخر إبرام الاتفاق النووي الإيراني بعد......
بايدن: بوتين لن يحقق انتصارا في حرب أوكرانيا
بايدن: بوتين لن يحقق انتصارا في حرب أوكرانيا...
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا...
في يوم المرأة العالمي.. «طالبان» تجدد وعودها لنساء أفغانستان مع استمرار القيود المفروضة
في يوم المرأة العالمي.. «طالبان» تجدد وعودها لنساء أفغانستان......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط