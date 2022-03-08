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بايدن: بوتين لن يحقق انتصارا في حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 08:01 مساء
بايدن: بوتين لن يحقق انتصارا في حرب أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن روسيا ستكون عاجزة عن السيطرة على أوكرانيا برمتها، مؤكدًا أن بوتين لن «يحقق النصر أبدًا» في هذه الحرب.

وأكد بايدن: «قد تستمر روسيا في تحقيق التقدم بثمن مروع. لكن يتضح من الآن أن أوكرانيا لن تشكل أبدًا انتصارًا لبوتين. قد يتمكن بوتين من السيطرة على مدينة، لكنه لن يتمكن من الاستيلاء على البلد» برمته، وفق «فرانس برس».

 حظرًا على واردات النفط من روسيا 
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن، في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، «سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيوجه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين». وأضاف أن قرار الحظر اتُّخذ «بتنسيق وثيق» مع حلفاء الولايات المتحدة، متابعًا: «لن نسهم في دعم حرب بوتين».

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وترفض أوروبا في الوقت الحالي فرض حظر على الواردات الروسية، التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و30% للنفط.

 كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية
لكن الولايات المتحدة هي مصدرة بحتة للطاقة، أي أنها تنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية، حسبما ذكر بايدن.  وأوضح: «يمكننا اتخاذ هذا القرار، فيما لا يستطيع آخرون».

وتابع: «لكننا نعمل بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا؛ لوضع استراتيجية على المدى الطويل من أجل تخفيف اعتمادهم على الطاقة الروسية». وأضاف الرئيس الأميركي: «نبقى متحدين في نيتنا مواصلة ممارسة ضغط متزايد على بوتين وعلى آلته الحربية».

ولا يشكل النفط الروسي إلا 8% من الواردات الأميركية و4% من استهلاك المشتقات النفطية في الولايات المتحدة التي لا تستورد الغاز الروسي.

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