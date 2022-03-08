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مقتل 57 مقاتلا من ميليشيا الدفاع الذاتي في شمال نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 05:11 مساء
مقتل 57 مقاتلا من ميليشيا الدفاع الذاتي في شمال نيجيريا
ميليشيا محلية من شمال نيجيريا تسلم أسلحتها، 3 ديسمبر 202 (أ ف ب).
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قُتل 57 مقاتلًا من ميليشيا الدفاع الذاتي التي تساند الجيش النيجيري في قتاله «المتطرفين»، خلال معارك مع جماعة إجرامية في شمال غرب نيجيريا، وفق ما ذكر مصدر أمني، الثلاثاء.

وقال مسؤول أمني إنه تم العثور على «57 جثة» بعد المعارك التي دارت بالقرب من منطقة سكابا بولاية كيبي. وفي المكان، أفاد اثنان من السكان بمقتل 62 مقاتلًا من ميليشيا الدفاع الذاتي، وفق «فرانس برس».

 إحراق عشرات المنازل 
وفي  منتصف يناير الماضي قتل 18 شخصًا على الأقلّ وأُحرقت عشرات المنازل في هجوم استهدف قرية في وسط نيجيريا، بحسب ما أفاد سكّان ومسؤولون . وأكدت السلطات أن هجومًا استهدف ليل الثلاثاء، قرية آنشا في ولاية بلاتو، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى، من دون أن تتمكن من تحديد عددهم.

-  قطاع الطرق يقتلون عشرات الأشخاص في نيجيريا
-  مقتل 18 شخصا في هجوم وسط نيجيريا

وفي الأول من فبراير الماضي، أعلنت السلطات النيجيرية إن مسلحين ينتمون لعصابات إجرامية قتلوا عشرات الأشخاص في وسط البلاد وشمالها، وبين القتلى 11 عنصرًا من الأجهزة الأمنية.

حملة عسكرية صارمة ضد العصابات
ومنذ سنوات أصبحت نيجيريا، في شمالها وغربها ووسطها، مسرحًا لعصابات إجرامية يطلق عليهم اسم «قطاع الطرق»، لأنهم يهاجمون القرى ويسرقون الماشية وينهبون أرزاق السكان ويقتلونهم؛ فيما تصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة.

وجاء الهجومان بعد وقت قصير على دعوة الرئيس محمد بخاري الجيش إلى شن حملة عسكرية أكثر صرامة على العصابات التي وصفتها الحكومة أخيرًا بأنها «إرهابية». وقال حاكم ولاية النيجر (وسط) ساني بيلو، في بيان، إن أكثر من 100 مسلح على دراجات نارية هاجموا، السبت الماضي، بلدة غلاديمان كوغو في منطقة شيرورو.

وأضاف أن الإرهابيين الذين زاد عددهم على 100 غزوا المنطقة في وضح النهار، ما أسفر عن مقتل 11 من أفراد وحدة العمليات التابعة لقوات الأمن وعديد القرويين وإصابة آخرين.

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