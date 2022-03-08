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الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 04:03 مساء
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
عربة عسكرية روسية تعبر من القرم باتجاه أوكرانيا. (الإنترنت)
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مع احتشاد الدبابات وناقلات الجنود الروسية على الحدود الأوكرانية، لفت الحرف «Z» المرسوم عليها الانتباه بشدة، وقُدمت لتفسيره عدة نظريات لا تزال غير مؤكدة. لكن هذا الحرف بات اليوم رمزا سياسيا لداعمي الغزو الروسي وشعارا يرفعه مؤيدو الرئيس فلاديمير بوتين.

يظهر هذا الحرف اليوم في روسيا في كل مكان، وتبدو ملصقات Z على خلفيات السيارات والإعلانات التجارية بينها واحد في سانت بطرسبرغ رسم باللونين الأسود والبرتقالي وهما رمزان للجيش الروسي، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

 «نحو النصر» أم حيوانات
وزارة الدفاع الروسية نشرت على حسابها في انستغرام أن Z مقتبسة من Za pobedu والتي تعني «نحو النصر».

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ولكن هذا التفسير أثار جدلا حادا، الإثنين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حيث قال السفير الأوكراني، سيرجي كيسليتسيا، إن الحرف يشير في الواقع إلى كلمة Zveri والتي تعني «بهائم» أو «حيوانات» باللغة الروسية، فرد نظيره الروسي بالقول إن للروس رأيهم الخاص حول من هم الحيوانات.

دعم روسيا في حرب أوكرانيا
شبكة «روسيا اليوم» الحكومية أعلنت بعد أيام على الغزو إنها تبيع قمصانا ومنتجات تحمل الرمز Z لإظهار الدعم للقوات الروسية، ثم توالى ظهور لصور ومقاطع الفيديو لمواطنين روس يرفعون العلامة.

في بعض المدارس الروسية أيضا انتشرت صور لأطفال يقفون متراصين على شكل حرف Z، وصور أخرى لأطفال مصابين بأمراض مميتة في مأوى في مدينة كازان الروسية يشكلون الحرف نفسه لدعم غزو أوكرانيا.

أليات عسكرية روسية تحمل الحرف Z. (الإنترنت)
أليات عسكرية روسية تحمل الحرف Z. (الإنترنت)
أليات عسكرية روسية تحمل الحرف Z. (الإنترنت)
أليات عسكرية روسية تحمل الحرف Z. (الإنترنت)
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