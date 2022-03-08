المخابرات العسكرية الأوكرانية تعلن مقتل ثاني جنرال روسي قرب خاركيف

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة، وهو ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في الغزو.

وقالت المديرية العامة للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن الميجر جنرال فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه أمس الإثنين، بحسب «رويترز».

وأُبلغ عن مقتل جنرال روسي آخر، هو أندريه سوخوفيتسكي، والذي كان أيضا نائب قائد الجيش الحادي والأربعين، في نهاية فبراير. وتقول أوكرانيا إن قواتها قتلت أكثر من 11 ألف جندي روسي. وأكدت روسيا فقد نحو 500، ولم يكشف أي من الجانبين عن سقوط ضحايا أوكرانيين.

وقف إطلاق النار وممرات إنسانية

أعلنت روسيا، مساء الإثنين، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، الثلاثاء اعتبارًا من الساعة (07:00 بتوقيت غرينتش)، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

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وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن «روسيا الاتحادية تعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07:00 ت غ) يوم الثامن من مارس»، بهدف إجلاء مدنيين أتوا من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.

الأمم المتحدة طلبت ممرات إنسانية

وفي سياق متصل، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الإثنين، أمام مجلس الأمن، إن المنظمة الدولية «تحتاج إلى ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال» في أوكرانيا.

وقال غريفيث، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مخصصة للأزمة الإنسانية الناتجة من الغزو الروسي لأوكرانيا إن «المدنيين في أماكن مثل ماريوبول وخاركيف وميليتوبول وأماكن أخرى في حاجة ماسة إلى مساعدة، وخصوصا إلى مستلزمات طبية حيوية»، مضيفا أن «هناك صيغا مختلفة ممكنة، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن احترام الأطراف لالتزاماتها بموجب قوانين الحرب».

وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، الإثنين، محققة بعض «النتائج الإيجابية» حول الممرات الإنسانية، على ما أفاد العضو في الوفد الأوكراني، ميخايلو بودولياك على تويتر. وكتب بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية: «حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية».